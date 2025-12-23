ΗΠΑ: Επιβάλλει δασμούς σε κινεζικά μικροτσίπ από το 2027

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε σαφή σκλήρυνση της εμπορικής τους στάσης απέναντι στην Κίνα, ανακοινώνοντας την επιβολή νέων δασμών στα μικροτσίπ κινεζικής προέλευσης, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ στις 23 Ιουνίου 2027, όπως μεταδίδει το Reuters Economic Times

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, τα συγκεκριμένα προϊόντα εισάγονται έως σήμερα στην αμερικανική αγορά χωρίς καμία δασμολογική επιβάρυνση, μια πρακτική που - όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον - έχει προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα στην κινεζική βιομηχανία ημιαγωγών, υπονομεύοντας την εγχώρια παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Η απόφαση βασίζεται στα πορίσματα διετούς έρευνας για τις εισαγωγές κινεζικών τσιπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ξεκίνησε επί κυβέρνησης Μπάιντεν και ολοκληρώθηκε υπό την εποπτεία του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «η προσπάθεια της Κίνας να κυριαρχήσει στον τομέα των ημιαγωγών είναι παράλογη, περιορίζει ή επιβαρύνει το εμπόριο των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, είναι καταδικαστέα».

Παρότι το ακριβές ύψος των δασμών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι το χρονικό περιθώριο έως το 2027 έχει στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις τον απαραίτητο χρόνο για να προσαρμόσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις επενδυτικές τους επιλογές.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το Πεκίνο, καθώς κλιμακώνει περαιτέρω τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως και προσθέτει νέο μέτωπο στην αντιπαράθεση για την τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή.