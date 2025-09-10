ΗΠΑ: Δικαστής εμποδίζει τον Τραμπ να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ από τη Fed

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί να αποπέμψει την ομοσπονδιακή κυβερνήτη Λίζα Κουκ, τουλάχιστον προς το παρόν, έκρινε ομοσπονδιακός δικαστής το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το Reuters, η δικαστής Τζία Κομπ, του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Περιφέρειας Κολούμπια, εξέδωσε προσωρινή διαταγή κατά του Τραμπ για τις προσπάθειές του να απομακρύνει την Κουκ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η απόφαση ήρθε δύο εβδομάδες μετά την αγωγή που κατέθεσε η Κουκ εναντίον του Τραμπ για την απόπειρά του να την απομακρύνει από το Δ.Σ. της Fed. Στα τέλη Αυγούστου, ο Τραμπ δήλωσε ότι την αποπέμπει επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη στεγαστικών δανείων, τις οποίες διατύπωσε ο Μπιλ Πάλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης.

Η Κουκ — πρώτη μαύρη γυναίκα στο Δ.Σ. της Fed — απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν έχει αρμοδιότητα να την απομακρύνει. «Η παράνομη απομάκρυνση της Κυβερνήτη Κουκ με αβάσιμες κατηγορίες θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του συστήματος και θα υπονόμευε το κράτος δικαίου», δήλωσε ο συνήγορός της, Άμπε Λόουελ.

Η εντολή της Τρίτης εμποδίζει τον Τζερόμ Πάουελ, Πρόεδρο της Fed, και το Δ.Σ. να εκτελέσουν οποιαδήποτε διαταγή για απομάκρυνσή της. Ο Τραμπ αναμένεται να ασκήσει έφεση, με την υπόθεση πιθανότατα να φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόφαση προσφέρει προσωρινή ανάσα στις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, καθώς ο Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε μέλη της, ιδίως στον Πάουελ, τον οποίο πιέζει να μειώσει επιτόκια.

Η Κουκ είναι μία από τις τρεις διορισμένες της εποχής Μπάιντεν, με θητεία που εκτείνεται πέραν της δεύτερης θητείας Τραμπ. Αντικατάστασή της θα του έδινε μεγαλύτερη επιρροή στο συμβούλιο που χαράσσει τη νομισματική πολιτική.

Παρά τις πιέσεις, η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, με τον Πάουελ να παραμένει επιφυλακτικός λόγω των πληθωριστικών επιπτώσεων των δασμών του Τραμπ.