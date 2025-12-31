Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εμφάνισαν τον Νοέμβριο το υψηλότερο ποσοστό τους στα χρονικά ως προς το μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (12,8% επί του συνόλου), παρά το κόστος των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Dataforce, στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων, οι κινεζικές μάρκες συνέχισαν την άνοδό τους, ξεπερνώντας το 13% σε ολόκληρη την ΕΕ, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο, μετέδωσε το Bloomberg την Τετάρτη.

Εταιρείες με επικεφαλής τις BYD και SAIC Motor, μαζί με νεότερους «παίκτες» όπως οι Chery Automobile. και Zhejiang Leapmotor Technology, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να κατακτήσουν την ευρωπαϊκή αγορά φέτος. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα έχει τροφοδοτήσει την ώθηση των εξαγωγών, καθώς οι κατασκευαστές επιδιώκουν να απαλλαγούν από τους αμείλικτους τιμολογιακούς πολέμους στην εγχώρια αγορά.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της ηπειρωτικής Κίνας έχουν απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τα επιπλέον τέλη που επέβαλε η ΕΕ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής στα τέλη του 2024, ενώ παράλληλα πιέζουν σε τομείς που δεν επηρεάζονται από τους νέους δασμούς, όπως τα υβριδικά μοντέλα και οι αγορές εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι τον Οκτώβριο, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Leapmotor στην Ευρώπη είχαν αυξηθεί κατά περισσότερο από 4.000%, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία της Jato Dynamics. Το brand Omoda της Chery σημείωσε αύξηση 1.100% στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Καθώς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες πωλούν περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα στην Ευρώπη, οι ντόπιες αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής προσπαθούν να συμβαδίσουν, ενώ παράλληλα ασκούν πιέσεις για χαλάρωση των κανόνων που προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση των παραδοσιακών αυτοκινήτων με κινητήρες ορυκτών καυσίμων.

Αξιωματούχοι της ΕΕ πρότειναν την κατάργηση του σχεδίου για την απαγόρευση των πωλήσεων νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2035, σε μια τελευταία προσπάθεια να προστατεύσουν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ηπείρου από μια χαοτική ενεργειακή μετάβαση.