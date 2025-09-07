ΗΑΕ: Το αδύναμο νόμισμα και οι δασμοί «όχημα» για επενδύσεις ακινήτων από τη Βρετανία

Οι κατασκευαστές ακινήτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιδιώκουν να προσελκύσουν Βρετανούς επενδυτές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου το ασθενέστερο ντιράμ, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το δολάριο και έχει πληγεί από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταστήσει τα ακίνητα σημαντικά φθηνότερα για τους αγοραστές με λίρες.

Η προσπάθειά τους να προσελκύσουν Βρετανούς επενδυτές στην περιοχή με νέα γραφεία στο Λονδίνο έρχεται σε μια περίοδο που οι κατασκευαστές των ΗΑΕ αντιμετωπίζουν μια εγχώρια αγορά που ήταν από τις καλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά τώρα προκαλεί ανησυχία για υπερπροσφορά και έλλειψη αγοραστών.

Τον τελευταίο χρόνο, οι κατασκευαστές των ΗΑΕ Binghatti και Danube ίδρυσαν γραφεία πωλήσεων στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα Aldar, Damac και Sobha.

«Το νόμισμα κάνει μεγάλη διαφορά», δήλωσε ο πρόεδρος της Danube, Ριζουάν Σατζάν, στο Reuters, αναφερόμενος στο αδύναμο ντιράμ και την ισχυρή βρετανική λίρα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Binghatti, Μοχάμεντ Μπινγκχάτι, δήλωσε ότι έχει δει περισσότερους Βρετανούς επενδυτές να εισέρχονται στο Ντουμπάι καθώς το ντιράμ αποδυναμώθηκε.

Οι εκτεταμένοι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει πτώση του δολαρίου και, κατ' επέκταση, του ντιράμ. Το ντιράμ έχει υποχωρήσει κατά περίπου 8% έναντι της λίρας από τον Ιανουάριο, προσφέροντας στους Βρετανούς αγοραστές μια ουσιαστική έκπτωση για να εισέλθουν στην αγορά ακινήτων των ΗΑΕ.

Οι μεσίτες ακινήτων αναφέρουν μια μετακίνηση ορισμένων πλούσιων ανθρώπων από το Λονδίνο λόγω των υψηλότερων φόρων, αν και τα στοιχεία μέχρι στιγμής είναι σε μεγάλο βαθμό ανεκδοτικά. Ανώτεροι μεσίτες με έδρα το Λονδίνο στις εταιρείες CBRE και Knight Frank δήλωσαν στο Reuters ότι το Ντουμπάι ήταν μεταξύ μιας επιλεγμένης ομάδας κορυφαίων προορισμών για όσους εγκαταλείπουν το Λονδίνο, μαζί με τα πλούσια κέντρα του Μονακό, της Ιταλίας και της Ελβετίας.

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει Βρετανούς αγοραστές, ο Μπινγκχάτι προσφέρει ευέλικτα προγράμματα πληρωμών και ειδικές τιμές σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Damac συνεργάστηκε με τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Chelsea για να λανσάρει επώνυμες κατοικίες στο Ντουμπάι που προσελκύουν Βρετανούς επενδυτές.

Μετά από μια περίοδο ύφεσης, οι βρετανικές επενδύσεις σε κατοικίες στο Ντουμπάι αυξήθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την μεσιτική εταιρεία Betterhomes των ΗΑΕ. Αυτό έκανε τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου τους κορυφαίους ξένους αγοραστές ακινήτων στο εμιράτο για πρώτη φορά από το 2023, ξεπερνώντας τους Ινδούς υπηκόους, σύμφωνα με την μεσιτική εταιρεία.

Τα ακίνητα των Εμιράτων αναδείχθηκαν ως απροσδόκητοι νικητές από τους αμερικανικούς δασμούς, καθώς οι επενδύσεις κατευθύνονται προς τις λιγότερο επηρεασμένες αναδυόμενες αγορές. Η χώρα του Κόλπου, που παραδοσιακά εξαρτάται από τα έσοδα από το πετρέλαιο, τα οποία αυξάνονται όταν το δολάριο είναι ισχυρό, αξιοποιεί πλέον τομείς όπως τα ακίνητα και ο τουρισμός για να προσελκύσει κεφάλαια.

Ωστόσο, μετά από μια περίοδο ραγδαίας ανόδου των τιμών, ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν μια ύφεση στην αγορά του Ντουμπάι.

Τον Μάιο, η Fitch προέβλεψε πιθανή συρρίκνωση 15% στις τιμές των ακινήτων στο Ντουμπάι μέχρι τα τέλη του 2025 και το 2026.

Ορισμένοι βλέπουν το Λονδίνο ως έναν τρόπο διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους, καθώς και ως κέντρο πωλήσεων, σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι κατασκευαστές των ΗΑΕ στρέφονται προς το εξωτερικό, καθώς η τοπική αγορά γίνεται πιο δύσκολη.

Οι Damac, Aldar και Modon έχουν όλες δημιουργήσει τμήματα ανάπτυξης για την κατασκευή ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω θυγατρικών ή κοινοπραξιών — πιο πρόσφατα τον Ιανουάριο του 2025.

Οι κατασκευαστές των ΗΑΕ εκμεταλλεύονται την πτώση των τιμών των ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προσελκύσουν πλούσιους Εμιράτες, οι οποίοι αποτελούν πλέον το 3% των επενδυτών στο Λονδίνο — πενταπλάσια αύξηση από μόλις 0,6% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την Knight Frank.