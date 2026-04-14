Η Walt Disney προχωρά σε 1.000 απολύσεις εργαζομένων της

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Τζιος Ντ'Αμάρο, ανακοίνωσε απολύσεις σε ένα email προς τους υπαλλήλους την Τρίτη, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξορθολογίσει τις λειτουργίες της εταιρείας.

Οι περικοπές θα αφορούν τον τομέα μάρκετινγκ, ο οποίος αναδιοργανώθηκε τον Ιανουάριο, καθώς και άλλα τμήματα της εταιρείας, όπως τα στούντιο και τις τηλεοπτικές δραστηριότητες, το ESPN, τα προϊόντα και την τεχνολογία, καθώς και ορισμένες εταιρικές λειτουργίες, σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για την εξέλιξη.

Περίπου 1.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, σύμφωνα με την πηγή. Η Disney απασχολούσε περίπου 231.000 άτομα τον Σεπτέμβριο.

«Δεδομένου του ταχέως μεταβαλλόμενου ρυθμού των κλάδων μας, αυτό απαιτεί από εμάς να αξιολογούμε συνεχώς πώς να καλλιεργήσουμε ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του μέλλοντος. Ως αποτέλεσμα, θα καταργήσουμε θέσεις εργασίας σε ορισμένα τμήματα της εταιρείας» ανέφερε ο CEO του ομίλου, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως και άλλα στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές πραγματικότητες, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του τηλεοπτικού κλάδου, της συρρίκνωσης των εισπράξεων στα ταμεία και του εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Ο τελευταίος σημαντικός κύκλος απολύσεων πραγματοποιήθηκε το 2023, όταν η Disney ανακοίνωσε ότι θα καταργούσε 7.000 θέσεις εργασίας ως μέρος μιας προσπάθειας εξοικονόμησης κόστους ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.