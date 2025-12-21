Οι απολύσεις αποτέλεσαν καθοριστικό χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας το 2025, με αρκετές μεγάλες εταιρείες να ανακοινώνουν χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας, οι οποίες αποδίδονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, η Τεχνητή Νοημοσύνη ευθύνεται για σχεδόν 55.000 απολύσεις στις ΗΠΑ φέτος, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Challenger, Gray & Christmas.

Συνολικά, καταγράφηκαν 1,17 εκατομμύρια περικοπές θέσεων εργασίας μέσα στο 2025, το υψηλότερο επίπεδο από την πανδημία της Covid-19 το 2020, όταν έως το τέλος του έτους είχαν ανακοινωθεί 2,2 εκατομμύρια απολύσεις.

Τον Οκτώβριο, οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 153.000 περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ τον Νοέμβριο καταγράφηκαν πάνω από 71.000, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αναφέρεται ως αιτία για περισσότερες από 6.000 από αυτές, σύμφωνα με την Challenger.

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός πιέζει, οι δασμοί αυξάνουν τα κόστη και οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους μείωσης δαπανών, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει παρουσιαστεί ως μια ελκυστική, βραχυπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) δημοσίευσε τον Νοέμβριο μια μελέτη που δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί ήδη να εκτελεί το έργο του 11,7% της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ και να εξοικονομεί έως και 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγείας και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών.

Τον Οκτώβριο, η Amazon ανακοίνωσε τον μεγαλύτερο γύρο απολύσεων στην ιστορία της, καταργώντας 14.000 θέσεις εργασίας σε εταιρικό επίπεδο, καθώς επιδιώκει να επενδύσει στα «μεγαλύτερα στοιχήματά» της, στα οποία περιλαμβάνεται και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Microsoft έχει περικόψει συνολικά περίπου 15.000 θέσεις εργασίας μέσα στο 2025, με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση, τον Ιούλιο, να θέτει 9.000 θέσεις υπό κατάργηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σάτια Ναντέλα έγραψε σε εσωτερικό σημείωμα προς τους εργαζομένους ότι η εταιρεία χρειάζεται να «επαναπροσδιορίσει» την «αποστολή της για μια νέα εποχή», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Microsoft.

Ο διευθύνων σύμβουλος του παγκόσμιου τεχνολογικού κολοσσού IBM, Άρβιντ Κρίσνα, δήλωσε τον Μάιο στη Wall Street Journal ότι τα chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης είχαν αναλάβει τις θέσεις εργασίας μερικών εκατοντάδων εργαζομένων στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Ακόμη, ο διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, επιβεβαίωσε τον Σεπτέμβριο ότι 4.000 εργαζόμενοι στο τμήμα υποστήριξης πελατών είχαν απολυθεί στην εταιρεία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το μείωσα από 9.000 άτομα σε περίπου 5.000, γιατί χρειάζομαι λιγότερους ανθρώπους», δήλωσε ο Μπένιοφ σε συνέντευξή του στο podcast The Logan Bartlett Show.

Ο Μπένιοφ είχε αποκαλύψει το καλοκαίρι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκτελεί ήδη έως και 50% της εργασίας στην εταιρεία.