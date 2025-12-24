Η Sanofi θα εξαγοράσει την Dynavax έναντι 2,2 δισ. δολαρίων

Ο γαλλικός φαρμακευτικός γίγαντας Sanofi ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εξαγοράσει την Dynavax Technologies Corporation έναντι 15,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας την εταιρεία εμβολίων σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε την Τετάρτη.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς σε μετρητά για όλες τις εκκρεμείς μετοχές της Dynavax. Η Sanofi ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Dynavax ενέκρινε ομόφωνα τη συναλλαγή.

Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων και της προσφοράς της πλειοψηφίας των εκκρεμών μετοχών της Dynavax. Εάν η προσφορά ολοκληρωθεί, μια θυγατρική της Sanofi που ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία θα συγχωνευθεί με την Dynavax.

Όλες οι μετοχές της Dynavax που δεν θα προσφερθούν θα μετατραπούν σε δικαίωμα λήψης του ίδιου ποσού των 15,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, ανέφερε η Sanofi. Η Sanofi δήλωσε ότι σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά χρησιμοποιώντας διαθέσιμους ταμειακούς πόρους και δεν αναμένει η συναλλαγή να έχει οποιαδήποτε επίδραση στις οικονομικές προβλέψεις της για το 2025.

Με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ή της παραίτησης από τους όρους κλεισίματος, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει η συναλλαγή να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Dynavax είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία εμβολίων με δύο εμπορικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το HEPLISAV-B, ένα εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β για ενήλικες που διατίθεται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις σε διάστημα ενός μήνα, σε σύγκριση με τρεις δόσεις σε διάστημα έξι μηνών για άλλα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, σύμφωνα με την Sanofi. Η εξαγορά περιλαμβάνει επίσης το υποψήφιο εμβόλιο της Dynavax κατά του έρπητα ζωστήρα, Z-1018, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινική ανάπτυξη φάσης 1/2, καθώς και επιπλέον έργα εμβολίων που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.