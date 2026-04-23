Η οικονομική δραστηριότητα στη Γαλλία συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 14 μηνών, καθώς η επιβράδυνση στον τομέα των υπηρεσιών, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, υπερίσχυσε της ενίσχυσης της βιομηχανικής παραγωγής, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα της S&P Global που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο προκαταρκτικός δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για τον τομέα των υπηρεσιών στη Γαλλία υποχώρησε τον Απρίλιο στις 46,5 μονάδες, από 48,8 τον Μάρτιο, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών του Reuters που ανέμεναν 48,5 μονάδες. Το επίπεδο αυτό αποτελεί το χαμηλότερο από τον Φεβρουάριο του 2025.

Τιμές κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν συρρίκνωση της δραστηριότητας, ενώ τιμές άνω των 50 μονάδων δείχνουν ανάπτυξη.

Αντίθετα, ο προκαταρκτικός PMI μεταποίησης για τον Απρίλιο αυξήθηκε στις 52,8 μονάδες, από 50,0 τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις του Reuters που έκαναν λόγο για 49,5 μονάδες.

Τα βιβλία παραγγελιών των εργοστασίων αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς οι πελάτες προχώρησαν σε πρόωρες αγορές ενόψει αναμενόμενων ελλείψεων και αυξήσεων τιμών.

Ωστόσο, ο σύνθετος προκαταρκτικός PMI Απριλίου, που περιλαμβάνει τόσο τον τομέα των υπηρεσιών όσο και της μεταποίησης, υποχώρησε στις 47,6 μονάδες από 48,8 τον Μάρτιο, χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Reuters για 48,6 μονάδες.

Η S&P Global ανέφερε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προκύπτουν από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν επηρεάζουν τις επιχειρήσεις.

«Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πληθωρισμός στη μεταποίηση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, καθώς αυξήθηκαν τα κόστη πρώτων υλών, οι μεταφορές έγιναν ακριβότερες και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα ώθησαν τις τιμές προς τα πάνω», δήλωσε ο Τζο Χέις, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

«Οι εταιρείες υπηρεσιών δέχονται επίσης πιέσεις από το αυξημένο κόστος μεταφορών», πρόσθεσε.