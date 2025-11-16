Η οικονομία του Ισραήλ ανέκαμψε απότομα στο τρίτο τρίμηνο, καταγράφοντας μια ισχυρότερη από το αναμενόμενο επίδοση, μετά από ένα αδύναμο δεύτερο τρίμηνο που είχε πληγεί από τη σύγκρουση με το Ιράν επιπλέον του πολέμου στη Γάζα.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 12,4% την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ανακοίνωσε την Κυριακή η Στατιστική Υπηρεσία.

«Αυτό αντικατοπτρίζει μια ταχεία ανάκαμψη μετά τον πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Leader Capital Markets, Τζόναθαν Κατζ, αναφερόμενος στον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, που παρέλυσε την οικονομία του Ισραήλ λόγω της μαζικής εισερχόμενης πυραυλικής επίθεσης.

Η αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο ξεπέρασε την εκτίμηση της Reuters για επέκταση 8% και τροφοδοτήθηκε από ευρείας βάσης αυξήσεις, με επικεφαλής την καταναλωτική δαπάνη (+23,0%), τις εξαγωγές (+23,3%) και τις επενδύσεις (+36,9%). Οι κυβερνητικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Λόγω του πολέμου στη Γάζα, η οικονομία έχει περιοριστεί λόγω της επιστράτευσης έως και 300.000 πολιτών, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα της σύγκρουσης.

Η οικονομική ανάπτυξη ήταν 1% το 2023 και προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 2024, σύμφωνα με την Τράπεζα του Ισραήλ, της οποίας η εκτίμηση είναι ελαφρώς πιο αδύναμη από την πρόβλεψη του 2,8% του υπουργείου Οικονομικών. Αλλά η ανάπτυξη, που συγκρατήθηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, προβλέπεται να φτάσει περίπου το 5% το 2026.

Η ανθεκτικότητα της ισραηλινής οικονομίας έχει συμβάλει στην επίτευξη ιστορικά υψηλών επιπέδων στους δείκτες μετοχών του Τελ Αβίβ, ενώ το σεκέλ έχει ενισχυθεί περίπου 11% έναντι του δολαρίου φέτος, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

Το ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε σε συρρίκνωση 4,3% από την προηγούμενη εκτίμηση για 3,9%.