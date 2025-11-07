H μετοχή της Gilead Sciences Inc υποχώρησε κατά 3% την Παρασκευή, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το αντικαρκινικό φάρμακο Trodelvy απέτυχε να επιτύχει το κύριο καταληκτικό σημείο του σε κλινική δοκιμή Φάσης 3 για τον HR+/HER2-αρνητικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού.

Η μελέτη ASCENT-07, η οποία συνέκρινε το Trodelvy με τη χημειοθεραπεία ως θεραπεία πρώτης γραμμής μετά από ενδοκρινική θεραπεία, δεν πέτυχε τον κύριο στόχο της - την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (progression-free survival), όπως αξιολογήθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή.

Παρότι τα δεδομένα για τη συνολική επιβίωση δεν ήταν ώριμα κατά τη στιγμή της ανάλυσης, η εταιρεία σημείωσε μια πρώιμη τάση υπέρ των ασθενών που έλαβαν Trodelvy σε σύγκριση με εκείνους που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.

Η Hope S. Rugo, κύρια ερευνήτρια της μελέτης ASCENT-07 και διευθύντρια του Women’s Cancer Program στο City of Hope Comprehensive Cancer Center, δήλωσε: «Ο HR+/HER2-αρνητικός μεταστατικός καρκίνος του μαστού είναι μια ιδιαίτερα ετερογενής νόσος, και αυτή η πολυπλοκότητα καθιστά τη διαχείρισή της ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει ήδη προχωρήσει μετά από πολλαπλές γραμμές ενδοκρινικής θεραπείας».

Παρά αυτήν την αποτυχία, η Gilead τόνισε ότι το Trodelvy παραμένει στάνταρ θεραπείας για προθεραπευμένους ασθενείς με HR+/HER2-αρνητικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού, βάσει προηγούμενων αποτελεσμάτων μελετών. Η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει τη μελέτη ASCENT-07 ώστε να αξιολογήσει περαιτέρω τα δεδομένα συνολικής επιβίωσης.

Το Trodelvy είναι επί του παρόντος το μοναδικό εγκεκριμένο παγκοσμίως σύμπλοκο αντισώματος-φαρμάκου (ADC) που στοχεύει τον Trop-2 και έχει δείξει σημαντικά πλεονεκτήματα συνολικής επιβίωσης σε δύο τύπους μεταστατικού καρκίνου του μαστού.

Το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου στη μελέτη ASCENT-07 ήταν σύμφωνο με προηγούμενες κλινικές δοκιμές, χωρίς να εντοπιστούν νέα ζητήματα ασφάλειας.

Η Gilead συνεχίζει να αξιολογεί το Trodelvy σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου και στάδια νόσου, με εν εξελίξει μελέτες Φάσης 3 για πρώιμο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, καθώς και για καρκίνο του πνεύμονα και γυναικολογικούς καρκίνους.