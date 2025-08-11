Αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz επέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 από το 2035 τη Δευτέρα, προσθέτοντας την αντίθεση του στον στόχο της Κομισιόν, ο οποίος θα επανεξεταστεί φέτος.

Η απαγόρευση, η οποία σύμφωνα με τους υποστηρικτές της είναι ζωτικής σημασίας για τις πράσινες φιλοδοξίες της Ευρώπης, θα επανεξεταστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι θα βλάψει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της χαμηλής ζήτησης, του ανταγωνισμού από την Κίνα και των απογοητευτικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων.

«Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Διαφορετικά, οδεύουμε με πλήρη ταχύτητα προς ένα τοίχο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes, Όλα Κάλενιους, στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt σχετικά με τον στόχο του 2035, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων θα μπορούσε να «καταρρεύσει» αν προχωρήσει.

Ο Καλένιους υποστήριξε ότι οι καταναλωτές θα βιαστούν να αγοράσουν αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρες ή κινητήρες ντίζελ πριν από την απαγόρευση.

Ο Γερμανός -επικεφαλής της ευρωπαϊκής ένωσης αυτοκινητοβιομηχανιών (ACEA)- ζήτησε αντίθετα φορολογικά κίνητρα και φθηνές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς φόρτισης για να ενθαρρυνθεί η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

«Φυσικά πρέπει να κόψουμε τον άνθρακα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την οικονομία μας», συμπλήρωσε.