Η λανθασμένη στρατηγική της Apple στην Tεχνητή Νοημοσύνη

Και όμως. Ακόμα και οι εδραιωμένοι ψηφιακοί «κολοσσοί» κάνουν λάθη. Ειδικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπου ο αγώνας είναι σκληρός, απαιτεί ανεξάντλητους πόρους και κυρίως μια ξεκάθαρη στρατηγική. Η παραίτηση του John Giannandrea, που ήταν επικεφαλής ανάπτυξης της ΑΙ στην Apple, ήρθε να πιστοποιήσει τη λανθασμένη πορεία της εταιρείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Apple δεν κατάφερε να κάνει πράξη την υπόσχεση της, να φέρει την ΑΙ στα κινητά τηλέφωνα.

Τη στιγμή που ο ανταγωνιστές της Apple δομούν το «brand name» τους γύρω από τις εφαρμογές ΑΙ (ΑΙ apps), γύρω από ΑΙ agents και chatbots, με τη Microsoft να πλημμυρίζει την αγορά με το Copilot, την Google να επελαύνει με το Gemini και τη Samsung να μεταβάλλεται σε ένα «Galaxy AI», η Apple ακόμα περιμένει να επανεκκινήσει τη Siri μέσα στο Q3 του 2026.

Τον μίτο της Αριάδνης για την Apple, που θα την οδηγήσει εκ νέου στην αιχμή της τεχνολογίας, καλείται να ξετυλίξει τώρα ο Amar Subramanya, με πλούσια προϋπηρεσία τόσο στη Microsoft, όσο και στην Google, όπου ήταν ο επικεφαλής μηχανικός στην ανάπτυξη του Gemini.

Με κάθε ευκαιρία οι ομιλητές στα εξειδικευμένα επενδυτικά συνέδρια, καθώς και οι χρηματιστηριακές αναλύσεις αναφέρονται στην αόρατη παρουσία της Apple στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Διότι όταν διαθέτεις έναν «στόλο» από 2,4 δισεκατομμύρια συσκευές iOS και 1,5 δισεκατομμύριο iPhone, και αδυνατείς να πλοηγηθείς στην ΑΙ, κάπου έχεις κάνει λάθος. Και μάλιστα εγκληματικό λάθος, αν αναλογιστεί κανείς, ότι σύμφωνα με τους αναλυτές της Wedbush, η ΑΙ θα μπορούσε να αυξήσει την τιμή της μετοχή της Apple κατά $75 με $100.

Η υστέρηση της Apple, οδήγησε και στην αποψίλωση της από τους ικανότερους μηχανικούς, που μετακόμισαν στην Meta, την OpenAI και την Anthropic. Έτσι έφτασε η στιγμή ο CEO της Apple Tim Cook, να κάνει ακριβώς το αντίστροφο. Και μέσω του νέου «αφεντικού» της ΑΙ να προσελκύσει το ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο για να καλυφθεί το υπάρχον κενό και να περάσει η Apple και πάλι μπροστά.

Διασκεδάζοντας ταυτόχρονα τις ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίοι στο πρόσωπο της πολυδιαφημισμένης Apple Intelligence, είδαν κάποια χρήσιμα αλλά μέτρια εργαλεία, όπως είναι οι βοηθοί γραφής, η σύνοψη ειδοποιήσεων, το καθάρισμα φωτογραφιών. Με το βαρύ πυροβολικό, τη Siri 2.0 να βρίσκεται ακόμα στη γραμμή παραγωγής. Με την υπάρχουσα έκδοση της Siri να παραμένει πίσω από τις ChatGPT και Gemini, όσον αφορά την εύχρηστη λειτουργία της.

Η Apple έχει δεσμευτεί για επενδύσεις ύψους $500 δισ. μέσα στην επόμενη τετραετία στις ΗΠΑ, με εστίαση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στα κέντρα δεδομένων (data centers) και σε 20.000 νέες θέσεις εργασίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη στρατηγική της συνδυάζει την εσωτερική ανάπτυξη, τις εξωτερικές συνεργασίες όπως OpenAI ChatGPT, Google Gemini) και τις πιθανές εξαγορές. Με την Perplexity AI (μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει στα $18 δισ.) και την Anthropic (ύψους $170 δισ.) να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Η μετοχή της Apple (AAPL) βρίσκεται στα $277,89 όχι μακριά από τα ιστορικά υψηλά της των $288,62 με τη χρηματιστηριακή της αξία να ανέρχεται στα $4,11 τρισεκατομμύρια. Λίγο πιο ψηλά από αυτά τα επίπεδα τιμών κινούνται και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Από $280 έως $293, σύμφωνα με στοιχεία από την TradingView, την TipRanks, τη StockAnalysis και τη MarketBeat.

Οι περισσότερες χρηματιστηριακές αναλύσεις αναφέρονται σε «ανεπαρκείς τεχνολογικές επιλογές στην ΑΙ», σε «έλλειψη στρατηγικής στην ΑΙ», σε «ελλειμματική σύγκριση με Google και Microsoft και σε «μη ολοκληρωμένες κινήσεις». Ωστόσο, χαρακτηρίζουν τη μεταγραφή του Amar Subramanya ως ένα «shake-up» που θα δώσει έναν επιθετικό τόνο για επενδύσεις ΑΙ και θα περάσει την Apple σε έναν υπέρκυκλο (super cycle) ανάπτυξης.

Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του από τον Amar Subramanya, η Goldman Sachs, έδωσε τιμή στόχο τα $320 και η Wedbush τα $325.

Ωστόσο, οι επενδυτές θα περιμένουν τις αναλύσεις και τις τιμές στόχους και των υπολοίπων ισχυρών χρηματιστηριακών εταιρειών. Όπως της Jefferies που δίνει τιμή στόχο στα $247, της Morgan Stanley που δίνει τα $275, της JPMorgan που δίνει τα $255 και την Citi με $240.

Εκτιμήσεις που συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με την Αμλετική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2025 ο John Gruber σε άρθρο του με τίτλο «Something Is Rotten in the State of Cupertino».

Προς το παρόν η μετοχή της Apple χαρακτηρίζεται από υψηλές υποσχέσεις, που οδήγησαν στην ανάπτυξη μεγάλων προσδοκιών. Οι οποίες προς το παρόν διαψεύδονται. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο businessinsider, η μετοχή της Apple είναι «overpromised and underdelivered».