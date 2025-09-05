Οι εμπορικές συμφωνίες του Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνουν σε ισχύ παρά την εν εξελίξει νομική αμφισβήτηση των εκτεταμένων δασμών του, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ σε συνέντευξή του στο CNBC την Παρασκευή.

«Αυτές οι μεγάλες συμφωνίες θα παραμείνουν σε ισχύ. Έχουμε πολλές άλλες εξουσίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Λούτνικ. «Όλα όσα μόλις κάναμε με την Ιαπωνία παραμένουν σε ισχύ. Η Ευρώπη. παραμένει σε ισχύ. Πρόκειται για αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα, ημιαγωγούς, όλα αυτά παραμένουν σε ισχύ».