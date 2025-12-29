Η Κίνα θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα προϊόντα από το 2026

Η Κίνα ανακοίνωσε τη Δευτέρα δασμολογικές προσαρμογές για ορισμένα προϊόντα από το επόμενο έτος, μεταξύ των οποίων και η μείωση των εισαγωγικών δασμών σε προϊόντα που βασίζονται σε φυσικούς πόρους, όπως η ανακυκλωμένη μαύρη πυρίτιδα για μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η χώρα θα μειώσει επίσης τους δασμούς σε ιατρικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνητών αιμοφόρων αγγείων και των διαγνωστικών κιτ για ορισμένες μολυσματικές ασθένειες, σύμφωνα με δήλωση της Επιτροπής Τελωνειακών Δασμών του Κρατικού Συμβουλίου.

Για 935 προϊόντα, οι προσωρινοί εισαγωγικοί δασμοί που θα επιβληθούν θα είναι χαμηλότεροι από τους συντελεστές του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», όπως εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, πρόσθεσε η Επιτροπή.