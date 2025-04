Η Κίνα απαντά στον Τραμπ: Αυξάνει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο 125% από 84%

Άμεση απάντηση δίνει η Κίνα στον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο 125% από 84%, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

Το εν λόγω μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο.

Παράλληλα, ο Κινέζος υπουργός Οικονομικών ότι αν οι ΗΠΑ επιμείνουν να συνεχίσουν να παραβιάζουν τα συμφέροντα της Κίνας, τότε το Πεκίνο θα λάβει αντίμετρα και θα «πολεμήσει ως το τέλος».

«Η επιβολή ασυνήθιστα υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ στην Κίνα παραβιάζει σοβαρά τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες, τους βασικούς οικονομικούς νόμους και την κοινή λογική και αποτελεί εντελώς μονομερή εκφοβισμό και εξαναγκασμό», προσθέτει το κινεζικό υπουργείο.

Beijing on Friday increased its tariffs on U.S. imports to 125%, hitting back against U.S. President Donald Trump's decision to hike duties on Chinese goods to 145%, raising the stakes in a trade war that threatens to up-end global supply chains. https://t.co/wttauysN9u pic.twitter.com/K4NmaTm6Lb