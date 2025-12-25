Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου μειώνει τα βασικά επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης

Η κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου μείωσε τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης την Πέμπτη, σύμφωνα με δήλωση της.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής μείωσε το επιτόκιο καταθέσεων μιας ημέρας από 21% σε 20% και το επιτόκιο δανεισμού από 22% σε 21%.

Μια δημοσκόπηση του Reuters τη Δευτέρα προέβλεπε ότι η τράπεζα θα μείωνε τα επιτόκια κατά ένα μέσο όρο ενός ποσοστιαίου σημείου, λόγω της μείωσης του πληθωρισμού τον Νοέμβριο.

Ο ετήσιος πληθωρισμός των καταναλωτών στην Αίγυπτο μειώθηκε ελαφρώς στο 12,3% τον Νοέμβριο, ενώ ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τα ευμετάβλητα είδη όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, αυξήθηκε στο 12,5% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο από 12,1%.