Η JPMorgan μειώνει τον στόχο για τον S&P 500, λόγω πετρελαϊκού σοκ και εφησυχασμό επενδυτών

Η JPMorgan μείωσε τον στόχο της για τον δείκτη S&P 500 στο τέλος του 2026 στις 7.200 από 7.500, σε σημείωμα που εξέδωσε την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι οι αγορές υποτιμούν τους κινδύνους από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τον εφησυχασμό των επενδυτών.

Ο αναλυτής Dubravko Lakos-Bujas τόνισε ότι ο δείκτης παρέμεινε «σχετικά ανθεκτικός (μειωμένος μόνο ~3%)», ακόμη και καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από 40%, υποστηριζόμενος από ροές προς ποιοτικά αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «οι επενδυτές έχουν ως επί το πλείστον προβεί σε αντιστάθμιση κινδύνου παρά σε μείωση του κινδύνου, με την ακαθάριστη μόχλευση να παραμένει κοντά σε υψηλά επίπεδα (~95%)».

Η JPMorgan εκτιμά ότι οι αγορές αποδίδουν «χαμηλή πιθανότητα σε ένα πιθανό πλήγμα στη ζήτηση», υποθέτοντας μια γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης και το άνοιγμα των Στενών. Η τράπεζα χαρακτήρισε αυτή την υπόθεση «υψηλού κινδύνου», σημειώνοντας ότι οι συσχετίσεις πετρελαίου - μετοχών γίνονται ολοένα και πιο αρνητικές μετά από αύξηση 30% στις τιμές του αργού πετρελαίου.

Οι περικοπές στην προσφορά πετρελαίου έχουν φτάσει τα «8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο στην ιστορία», και η JPMorgan εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάσουν τα 12 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, περίπου το 11% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι ο βασικός κίνδυνος δεν είναι ο πληθωρισμός, αλλά ένας αρνητικός μηχανισμός μετάδοσης στη ζήτηση, εάν η διαταραχή συνεχιστεί, αναγκάζοντας «το ΑΕΠ, τη ζήτηση και τα έσοδα να προσαρμοστούν χαμηλότερα μέσω της αναγκαστικής καταστροφής της ζήτησης».

Εάν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει κοντά στα 110 δολάρια, οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του S&P 500 θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 2-5%, ανέφερε η τράπεζα.

Ο Lakos-Bujas πρόσθεσε ότι η αγορά αντιμετωπίζει ήδη πιέσεις από το άγχος της ιδιωτικής πίστης, σημάδια εξασθένησης του ενθουσιασμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη και «χαμηλή προσιτότητα των καταναλωτών». Εάν ο δείκτης υποχωρήσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, η JPMorgan προβλέπει περιορισμένη υποστήριξη στις 6.000-6.200 μονάδες.

Η τράπεζα συνεχίζει να προτιμά μετοχές Χαμηλής Μεταβλητότητας και Ποιοτικής Ανάπτυξης, ενώ ξεχώρισε τους τομείς Άμυνας, Ενέργειας, Κοινής Ωφέλειας, Υλικών, Κυβερνοασφάλειας και Hyperscaler ως προτιμώμενους.