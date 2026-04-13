Goldman Sachs, Morgan Stanley

Το νόμισμα της Ουγγαρίας έφτασε στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων 4 και πλέον ετών έναντι του ευρώ τη Δευτέρα ενώ το χρηματιστήριο της χώρας έφτασε σε ιστορικά υψηλά μετά από τη μεγάλη εκλογική νίκη του Πέτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Στις 17:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) το ουγγρικό φιορίνι κέρδιζε 3,1% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 363,29 φιορίνια ανά ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022.

Το φιορίνι εμφάνιζε άνοδο 2,9% έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Το θετικό κλίμα για τα assets της Ουγγαρίας «πέρασε» και στο χρηματιστήριο της Βουδαπέστης, που έφτασε να ενισχύεται άνω του 3% σε επίπεδο ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 136.000 μονάδες, όπως μετέδωσε το Euronews.

Η άνοδος έρχεται καθώς η εκλογική επικράτηση του Μάγιαρ «διαβάζεται» από τις αγορές ως προσέγγιση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Euronews μετέδωσε πως η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που εξασφάλισε το κόμμα του Μάγιαρ θα επιτρέψει ταχείες νομοθετικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής κατάργησης των ειδικών φόρων έκτακτων κερδών που είχαν πιέσει τις τράπεζες, τις εταιρείες ενέργειας και τους retailers.

«Η συνταγματική πλειοψηφία επιτρέπει την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας στην αντιπολίτευση και την ταχύτερη αποδέσμευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία αποτελούν το κύριο ενδιαφέρον των επενδυτών, δίνοντας στα ουγγρικά περιουσιακά στοιχεία έναν ακόμη λόγο να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία», δήλωσε στο Reuters ο Φραντίσεκ Ταμπόρσκι, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην ING.

Τι λένε Goldman Sachs και Morgan Stanley

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η ξεκάθαρη στροφή στην οικονομική πολιτική στηρίζει μια διαρκή ανατίμηση του φιορινιού, καθώς μειώνεται το ασφάλιστρο κινδύνου και βελτιώνονται οι προοπτικές ανάπτυξης.

Παρά τη θετική δυναμική, η Ουγγαρία παραμένει ευάλωτη στις υψηλές τιμές ενέργειας. Με το πετρέλαιο Brent στα 103 δολάρια και το φυσικό αέριο στα 48 ευρώ, το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025.

Ωστόσο, η εκταμίευση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης —που αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις 3% του ΑΕΠ και δάνεια 1,8%— αναμένεται να υπερκαλύψει τις απώλειες αυτές.

Επιπλέον, οι τακτικοί πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ (2,5% του ΑΕΠ ετησίως) παρέχουν μια ισχυρή οικονομική «ασπίδα» για τη Βουδαπέστη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αναλυτών.

Η Morgan Stanley και άλλοι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να αυξήσει το δυναμικό ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ουγγαρίας κατά 1 έως 1,5% τα επόμενα χρόνια, μέσω υψηλότερων επενδύσεων και της αποκατάστασης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ.

Ακόμα, μια νέα οικονομική πολιτική υπό τη διακυβέρνηση του Μάγιαρ θα μπορούσε να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα της Ουγγαρίας σε μια πολιτική χαμηλότερων επιτοκίων και κάμψης του κόστους δανεισμού για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Το βασικό επιτόκιο της ουγγρικής κεντρικής τράπεζας βρίσκεται στο 6,25%.