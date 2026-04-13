Η σημαντικότερη είδηση της ημέρας αφορά το ουγγρικό φιορίνι, το οποίο διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες χώρες-εισαγωγείς ενέργειας μετά τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών στην Ουγγαρία.

Η νίκη της αντιπολίτευσης και η εξασφάλιση πλειοψηφίας δύο τρίτων από το κόμμα «Tisza» αλλάζουν ριζικά το οικονομικό τοπίο της χώρας.

Η νέα αυτή κυρίαρχη κοινοβουλευτική δύναμη αναμένεται να προχωρήσει ταχύτατα σε μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζονται με τα ορόσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι το «ξεκλείδωμα» των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η δρομολόγηση της ένταξης της χώρας στην Ευρωζώνη.

Η ανάλυση της Goldman Sachs

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η ξεκάθαρη στροφή στην οικονομική πολιτική στηρίζει μια διαρκή ανατίμηση του φιορινιού, καθώς μειώνεται το ασφάλιστρο κινδύνου και βελτιώνονται οι προοπτικές ανάπτυξης.

Παρά τη θετική δυναμική, η Ουγγαρία παραμένει ευάλωτη στις υψηλές τιμές ενέργειας. Με το πετρέλαιο Brent στα 103 δολάρια και το φυσικό αέριο στα 48 ευρώ, το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025.

Ωστόσο, η εκταμίευση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) —που αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις 3% του ΑΕΠ και δάνεια 1,8%— αναμένεται να υπερκαλύψει τις απώλειες αυτές.

Επιπλέον, οι τακτικοί πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ (2,5% του ΑΕΠ ετησίως) παρέχουν μια ισχυρή οικονομική «ασπίδα» για τη Βουδαπέστη, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αναλυτών.