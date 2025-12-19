Η Ford προσγειώνει τις προσδοκίες για τα ηλεκτρικά οχήματα

H εικόνα που έχουμε όλοι μας για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με δύο συγκεκριμένες μάρκες. Την Ford και την General Motors. Με αποτέλεσμα, οποιαδήποτε είδηση αφορά αυτές τις δυο εταιρίες, να αφορά ουσιαστικά και το σύνολο της κατασκευής αυτοκινήτων.

Μέσα από αυτήν την οπτική η ανακοίνωση της Ford Motor Company, σχετικά με το μέλλον του ηλεκτρικού μοντέλου Ford Explorer EV, που είχε ανακοινωθεί από το 2022, δείχνει μια σαφή στροφή της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Τι ανακοίνωσε η Ford; Την επ’ αόριστον αναβολή του μοντέλου Explorer EV, την μείωση κατά 50% της παραγωγής του μοντέλου F-150 Lightning και την απόλυση 900 εργαζομένων από το τμήμα ηλεκτρικών οχημάτων (EV).

Όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια εταιρική απόφαση. Αλλά με μια αλλαγή πλεύσης. Αφού τελικά η πραγματικότητα της αγοράς, διαψεύδει την «πράσινη επανάσταση» στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως την έχουν φανταστεί οι πολιτικοί, οι οικολόγοι και οι επενδυτές. Και ίσως εδώ πλέον πρέπει να μιλάμε για έναν επαναπροσανατολισμό προς την οικονομική λογική, μακριά από τις ιδεολογίες και τις επιθυμίες για το «πράσινο μέλλον».

Η ιστορία της Ford με τα ηλεκτρικά οχήματα είχε ξεκινήσει με ενθουσιασμό και μεγάλες υποσχέσεις. Το 2021, ο CEO Jim Farley είχε ανακοινώσει ότι η εταιρεία θα επένδυε $30 δισ. για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 2025. Με τελικό στόχο, μέχρι το 2030 η Ford να πουλά μόνο EV. Για να συνδέσουμε χρονικά τις αποφάσεις της Ford με την ευρύτερη κατάσταση των ΗΠΑ, θα δούμε ότι ήταν τότε που οι μετοχές της Tesla κάλπαζαν, που ψηφιζόταν το Inflation Reduction Act και που οι κυβερνήσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη – έθεταν φιλόδοξους στόχους για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2035.

Ήταν οι εποχές όπου οι επενδυτές κατέγραφαν υπεραξίες, οι αναλυτές μιλούσαν για «αναπόφευκτη μετάβαση» και οι πολιτικοί έβλεπαν την ευκαιρία να εμφανιστούν ως πρωτοπόροι της κλιματικής αλλαγής, που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί τους πολίτες σε όλον τον κόσμο.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Η Ford έχασε $5,1 δισ. το 2024 και $4,7 δισ. το 2025 από το τμήμα των EV. H παραγωγή των Mustang Mach-E και F-150 Lightning αποδείχθηκε ζημιογόνα. Οι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ άρχισαν να υποχωρούν και συγκεκριμένα το 2025 κινούνται πλέον στο +7%, από +18% που εκινούντο το 2023.

Οι λόγοι; Είναι γνωστοί. Οι τιμές παραμένουν υψηλές, καθώς ένα μέσο EV στις ΗΠΑ κοστίζει 15-20% περισσότερο από ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο. Οι υποδομές φόρτισης είναι ανεπαρκείς. Η αυτονομία κίνησης δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των Αμερικανών, οι οποίοι διανύουν εκατοντάδες χιλιομέτρων σε καθημερινή βάση. Και τέλος η εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες δεν είναι ακόμη δεδομένη και εδραιωμένη στο καταναλωτικό κοινό. Παράλληλα υπάρχει και η πολιτική διάσταση του θέματος. Η κυβέρνηση Τραμπ, κατήργησε ή μείωσε τις επιδοτήσεις του Inflation Reduction Act και επέβαλε δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Αυτός ο συνδυασμός έκανε τα EV λιγότερο ελκυστικά.

Έτσι η Ford στράφηκε εκ νέου προς τα υβριδικά οχήματα, που εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και υψηλότερη κερδοφορία. Όπως το νέο F-150 hybrid και το νέο Explorer hybrid, που προσφέρουν την αυτονομία βενζίνης μαζί με την οικονομία ενός ηλεκτρικού κινητήρα Στα ίδια πλαίσια κινήθηκαν και άλλες εταιρείες.

Η General Motors ανέβαλε το λανσάρισμα του Chevy Bolt EV, η Volkswagen μείωσε τις φιλοδοξίες της για 100% EV οχήματα μέχρι το 2030, και η Mercedes-Benz δήλωσε ότι τα υβριδικά θα παραμείνουν βασικό κομμάτι της γκάμας των μοντέλων της, για πολλά χρόνια ακόμα.

Tην ανακοίνωση της Ford για τα EV, την αποδέχθηκε με θετικό τρόπο η χρηματιστηριακή αγορά. Με τη μετοχή να παίρνει ανάσες από τα $13,01 και να προσεγγίζει τα $13,80, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 6%. Κάτι που σημαίνει, ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι η τεχνολογία δεν αρκεί από μόνη της, για να προσφέρει κέρδη και υπεραξίες.

Η πραγματική αγορά θέλει προϊόντα που να λύνουν πραγματικά προβλήματα και να απευθύνονται σε πραγματικές ανάγκες. Και η Ford, με την απόφασή της, μας υπενθυμίζει ότι η επιχειρηματική και επενδυτική επιτυχία, δεν μετριέται με επιδοτήσεις και οράματα, αλλά με μεγέθη, όπως είναι οι πωλήσεις και τα κέρδη.

Η απόφαση αυτή έχει και ευρύτερες συνέπειες, στο συνολικό οικοσύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δείχνει ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να είναι άμεση, αλλά σταδιακή και προσαρμοσμένη στις πραγματικές δυνατότητες και επιθυμίες των καταναλωτών. Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες που επένδυσαν τα πάντα σε μια τεχνολογία που δεν είναι ακόμη ώριμη, κινδυνεύουν να διαψευσθούν, με τις ανάλογες πολιτικές και επενδυτικές συνέπειες.

Η Ford, αντίθετα, επιλέγει να ηγηθεί της πραγματικότητας και όχι της φαντασίας. Και κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι το πραγματικό νόημα της καινοτομίας. Δηλαδή να προσαρμόζεσαι και όχι να επιμένει σε ένα όραμα που η ίδια αγορά είτε απορρίπτει, είτε υιοθετεί με χαμηλότερους ρυθμούς από τους αναμενόμενους.

Η Ford, μας επαναφέρει στα βασικά της επενδυτικής «αλφαβήτα». Διότι στο τέλος, για τους χρηματιστηριακούς επενδυτές, σημασία έχουν τα πραγματικά κέρδη και όχι οι εξωπραγματικές και αμφισβητούμενες προσδοκίες.