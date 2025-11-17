Η επόμενη μέρα της ΕΧΑΕ μετά την εξαγορά από την Euronext - Σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια πρόταση

Σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια πρόταση της Εuronext για την ΕΧΑΕ και ταυτόχρονα αλλάζει το status του ελληνικού χρηματιστηρίου που έπειτα από 149 χρόνια «ζωής» εντάσσεται στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή πλατφόρμα της Ευρώπης και σύντομα θα μετονομαστεί σε Εuronext Athens.

H Εuronext έχει συγκεντρώσει το 50% συν μία μετοχή που είχε θέση ως όριο για να θεωρηθεί πετυχημένη η δημόσια πρόταση και μέχρι σήμερα στις 14.00 που θα ολοκληρωθεί η περίοδος αποδοχής ευελπιστεί να έχει συγκεντρώσει ένα ποσοστό που ενδεχομένως θα ξεπερνά το 60%. Είναι ένα ποσοστό που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στον σχεδιασμό της για την ΕΧΑΕ. Ένας σχεδιασμός που προβλέπει σε δεύτερο χρόνο την απορρόφηση της ΕΧΑΕ.

Με την πρόσφατη αλλαγή του νόμου για τις δημόσιες προτάσεις αρκεί πλέον απλή πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου για να διαγράψει η Εuronext τη μετοχή της ΕΧΑΕ και αυτό γιατί η Euronext προσφέρει ως ανταλλαγή τίτλους που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Παρίσι).

Οι ξένοι θεσμικοί είναι αυτοί που παραδίδουν τις μετοχές κατά την περίοδο αποδοχής καθώς οι περισσότεροι κατείχαν μετοχές Εuronext οπότε η ανταλλαγή δεν τους κάνει διαφορά. Οι ιδιώτες επενδυτές είναι πιο συγκρατημένοι και μένει να δούμε πως θα ολοκληρωθεί σήμερα η δημόσια πρόταση. Το σίγουρο είναι πως για κάποιο χρονικό διάστημα η μετοχή της ΕΧΑΕ – όσοι δεν παραδώσουν τις μετοχές τους – θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ με πολύ χαμηλό όγκο συναλλαγών αφού η πλειοψηφία θα έχει μετοχές Εuronext. Αλλά και αυτοί οι κάτοχοι μετοχών της ΕΧΑΕ θα κληθούν κάποτε από τη Euronext με απόφαση της γενικής συνέλευσης να παραδώσουν τις μετοχές τους όταν αποφασιστεί η συνένωση των δύο εταιρειών.

Οι αλλαγές από την εξαγορά της ΕΧΑΕ για όλους τους εμπλεκόμενους (επενδυτές, μέλη ΧΑ, εισηγμένες, εργαζόμενους) θα είναι μεγάλες αλλά θα φανούν μετά το 2026. Ειδικότερα, από το 2027 τα συστήματα της ΕΧΑΕ θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα της Euronext, οι ροές εκκαθάρισης μετοχών και παραγώγων θα μεταφερθούν στην Ιταλία από το 2028 και επίσης από το 2029 και το Κεντρικό Αποθετήριο θα περάσει στην πλατφόρμα της Euronext.

Τι αντιπροσωπεύει για τους επενδυτές μια μετοχή της Euronext

Οι επενδυτές θα έχουν πλέον στα χέρια τους μια μετοχή της μεγαλύτερης υποδομής κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη η οποία έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια (οκτώ μαζί με την ΕΧΑΕ) σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα. Σήμερα, το 25% των μετοχών που διακινούνται στην Ευρώπη διαπραγματεύεται στην Euronext, με μέσους ημερήσιους όγκους περίπου 13 δισ. ευρώ, μαζί με τα ομόλογα. Περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στην Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. O αντίλογος είναι πως η ΕΧΑΕ είχε υψηλή μερισματική απόδοση, αλλά από την άλλη πλευρά το track record της Εuronext δείχνει μια μετοχή με υψηλό growth.

Πώς θα κινηθούν οι ΑΧΕ - Οι προκλήσεις που έρχονται

Τα μέλη του ΧΑ θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Υπάρχει κίνδυνος για τις μεγάλες ΑΧΕΠΕΥ που δέχονταν εντολές από ξένους θεσμικούς για ελληνικά blue chips να δουν τις εργασίες τους να μειώνονται καθώς οι ξένοι θα μπορούν μέσα από την πλατφόρμα της Εuronext να προχωρούν σε αγοραπωλησίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι εγχώριες ΑΧΕ να ενισχύσουν τα τμήματα αναλύσεων καθώς οι ξένοι θεσμικοί που ελέγχουν το 70% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ «διψούν» για πληροφόρηση.

Επίσης, δεν αποκλείονται συγχωνεύσεις και εξαγορές ώστε να αποκτηθεί κρίσιμη μάζα και να προκύψουν οικονομίες κλίμακος. Στην τιμολογιακή πολιτική δεν προβλέπονται αλλαγές. Κυκλοφορεί μια φήμη πως με σε μια ένδειξη καλής θέλησης η Euronext ίσως μειώσει τις προμήθειες που πληρώνουν οι χρηματιστηριακές στην ΕΧΑΕ, αλλά αυτό είναι δύσκολο στον παρόντα χρόνο να επιβεβαιωθεί.

Υπάρχει όμως μια αλλαγή που ισχύει από σήμερα καθώς σταματούν εκ μέρους των χρηματιστηριακών οι προπληρωμένες εντολές αγοράς ή πώλησης που προκαλούσαν συχνά - πυκνά θέματα ρευστότητας στις εταιρείες. Τώρα θα λαμβάνεται υπόψη η χρηματοοικονομική ευρωστία των εταιρειών ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να μην προκαταβάλουν όλο το ποσό, κάτι που θα γίνεται στο τέλος της ημέρας με την εκκαθάριση.

Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για τους ιδιοκτήτες των εισηγμένων

Οι επιχειρηματίες επίσης θα πρέπει να ανασκουμπωθούν. Μπορεί η εισροή ξένων κεφαλαίων να αυξηθεί και να ενισχυθεί η αξία των εταιρειών τους ώστε να διαπραγματεύονται με τους πολλαπλασιαστές των ομοειδών επιχειρήσεων στις άλλες αγορές αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να λάβουν πρωτοβουλίες και να προβάλουν τις εταιρείες τους στο εξωτερικό. Αλλιώς ο ανταγωνισμός θα τους ξεπεράσει. Για παράδειγμα, αν σήμερα συνεργάζονταν με δύο ή τρεις εγχώριες χρηματιστηριακές θα πρέπει να συνάψουν και συνεργασίες και με κάποια από τα μέλη της Euronext – αριθμεί 200 μέλη – ώστε να βρεθούν πιο γρήγορα στα ραντάρ των ξένων επενδυτών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο θα επωφεληθεί άμεσα από αλλαγή κλίμακας σε επίπεδο τεχνολογικών πλατφορμών και λειτουργιών, ιδιαιτέρως από ένα πλήρως ολοκληρωμένο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής λειτουργίας που διασφαλίζει τη μέγιστη ανθεκτικότητα της Ελληνικής αγοράς.

Θα υπάρξει μία κοινή προσέγγιση για εισαγωγές μετοχών, με εναρμονισμένους και απλοποιημένους κανόνες εισαγωγής. Εκτός από την εισαγωγή μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, η Euronxext αναφέρει ότι θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέτοντας σε εφαρμογή και στην Ελλάδα το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα προετοιμασίας εισαγωγής εταιρειών σε οργανωμένη αγορά (το «IPOready»).

Επίσης, η Euronext θεωρεί πως η ΕΧΑΕ βρίσκεται στην καλύτερη θέση να ηγηθεί της επέκτασης της Euronext στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους - Ποιοι ευνοούνται

Σχετικά με το προσωπικό δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για ουσιώδεις μεταβολές στην οργανωτική δομή ή στον αριθμό των εργαζομένων της ATHEX.

Ωστόσο, όπως συνήθως συμβαίνει μετά από κάθε μεταβολή ελέγχου, η Euronext θα προβεί, σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΧΑΕ, σε αξιολόγηση των λειτουργιών και της οργάνωσής της, προς εντοπισμό πιθανών συνεργειών και βελτιστοποιήσεων.

Η Euronext θα διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι της ATHEX, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του χρηματιστηρίου τα τελευταία χρόνια, θα έχουν βελτιωμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι της ΕΧΑΕ θα ενθαρρυνθούν να εξερευνήσουν ευκαιρίες σε διάφορες τοποθεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις εντός της Euronext.

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η εξαγορά της ΕΧΑΕ θα ευνοήσει τους εργαζόμενους εκείνους που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία με καλές σπουδές, καθώς ανοίγει ένα νέο πεδίο δράσης για αυτούς στο οικοσύστημα της Euronext.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου και στις 24 Νοεμβρίου οι μετοχές θα διαπραγματευτούν στα χρηματιστήρια της Euronext σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι.