Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας αφήνει ανέπαφο το δασμό άνθρακα στα σύνορα της Ένωσης

Μια ιστορική εμπορική συμφωνία που συνήφθη την Τρίτη μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα προκαλέσει αλλαγές στο δασμό άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ, παρά τις ανησυχίες της Ινδίας για το σχέδιο.

Η Ινδία έχει επικρίνει έντονα την πολιτική που ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 2021 η ΕΕ, προειδοποιώντας ότι ο συγκεκριμένος φόρος θα μπορούσε να δημιουργήσει εμπόδιο στο εμπόριο του χάλυβα. Το σχέδιο άρχισε να επιβάλλει τέλη στις εισαγωγές χάλυβα, τσιμέντου και άλλων προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα από την ΕΕ.

«Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του CBAM», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ την Τρίτη. Ο φόρος της ΕΕ είναι γνωστός ως μηχανισμός προσαρμογής των συνόρων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η ΕΕ δεσμεύεται ότι κανένας δεν θα λάβει ευνοϊκή μεταχείριση

Η Ινδία φάνηκε να ανησυχεί κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων ότι η ΕΕ ενδέχεται να προσφέρει εξαιρέσεις στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας της με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Reuters ότι η Ένωση αρνήθηκε να αλλάξει τον φόρο ή να προσφέρει πιο ευέλικτους κανόνες CBAM στις ινδικές εταιρείες.

Αντ' αυτού, οι Βρυξέλλες και το Νέο Δελχί συμφώνησαν να διεξαγάγουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα σχετικά με τον φόρο άνθρακα, και η ΕΕ δεσμεύτηκε ότι δεν θα χορηγήσει σε άλλες χώρες ευνοϊκότερη μεταχείριση από την Ινδία στο πλαίσιο του συστήματος.

Η δέσμευση αυτή δεν αλλάζει τίποτα στην πράξη, καθώς η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει ήδη ότι η Ένωση δεν μπορεί να παρέχει ειδική μεταχείριση σε ορισμένες χώρες όσον αφορά το CBAM.

«Δεν έχουμε ούτε την πρόθεση, ούτε καν τη δυνατότητα να αρχίσουμε να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των χωρών κατά την εφαρμογή του CBAM», δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος.

Ο φόρος άνθρακα της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να θέσει τις εισαγωγές σε ισότιμη βάση με τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, όπου τα εργοστάσια πληρώνουν ήδη για τις εκπομπές CO2 τους.

Ωστόσο, έχει προκαλέσει την οργή των εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τιμωρεί τις οικονομίες τους και επιβάλλει τα πρότυπα της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν τα μέσα να τα πληρούν.

Η ΕΕ συμφώνησε επίσης στην εμπορική συμφωνία να παρέχει 500 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια για να βοηθήσει την Ινδία να μειώσει τις εκπομπές. Η Ινδία θα λάβει επίσης 1,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αφορολόγητων εξαγωγών χάλυβα προς την ΕΕ, περίπου το ήμισυ των ετήσιων αποστολών της προς την Ένωση.

Στελέχη της βιομηχανίας και αναλυτές έχουν δηλώσει ότι το CBAM είναι πιθανό να περιορίσει τις εξαγωγές χάλυβα της Ινδίας προς την Ευρώπη και να ωθήσει τα χαλυβουργεία να αναζητήσουν εναλλακτικούς αγοραστές στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Αρχικά, οι εισαγωγές θα επιβαρύνονται με το κόστος του CBAM μόνο για ένα περιορισμένο μερίδιο των εκπομπών, καθώς η ΕΕ θα εφαρμόζει σταδιακά τον φόρο.