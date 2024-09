Η Blackstone δίνει επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης στην ΑΙ

Η πρόσφατη βύθιση της μετοχής της Nvidia, καθώς και των υπολοίπων μετοχών των εταιρειών του οικοσυστήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης, συνεχίζει να προβληματίζει τις αγορές. Αυτήν τη φορά ο προβληματισμός απλώνεται σε δυο διαφορετικά επίπεδα.

Το πρώτο, αφορά τον φόβο για τις πιθανές νομικές εμπλοκές της Nvidia με τα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, σχετικά με τις έρευνες για τις μονοπωλιακές τακτικές που ακολουθεί η εταιρεία μαζί με την Apple και την OpenAI. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Nvidia δυσκολεύει τους πελάτες της να κάνουν χρήση άλλων chips και να μεταπηδούν σε άλλες ψηφιακές υποδομές.

Το δεύτερο επίπεδο, αφορά την ίδια την παραγωγή εσόδων από τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Διότι όλες οι εταιρείες που αγοράζουν chips και επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές, πάνω στις οποίες αναπτύσσουν τις εφαρμογές τους, αναμένουν θετική ανταπόκριση από τους τελικούς χρήστες. Δηλαδή, από τους πελάτες που θα πληρώσουν μέσω συνδρομών ή μέσω εφ’ άπαξ πληρωμών ανά αναζήτηση, για να κάνουν χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Προς το παρόν, οι επενδύσεις που γίνονται είναι τερατώδεις. Και εδράζονται πάνω σε υψηλές προσδοκίες στον τομέα των εσόδων.

Μερικές φορές όμως οι υψηλές προσδοκίες, επιστρέφουν σαν μπούμεραγκ πάνω στους επενδυτές. Όπως διαπιστώσαμε μετά τη δημοσιοποίηση των εξαιρετικών αποτελεσμάτων της Nvidia, όπου η μετοχή της υποχώρησε. Διότι οι επενδυτές ανέμεναν ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη. Με την ίδια δυσπιστία έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει η επενδυτική κοινότητα συνολικά τις μετοχές της ψηφιακής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της προσπάθειας κατάκτησης νέων χρηματιστηριακών κορυφών.

Αυτό το προσωρινό σκηνικό αδράνειας, ήρθε να διαταράξει με θετικό τρόπο η Blackstone. O μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής εναλλακτικών επενδύσεων στον κόσμο. Η Blackstone ανακοίνωσε τη εξαγορά της αυστραλιανής εταιρείας data center, AirTrunk έναντι $16,1 δισ. Όπως αναφερόταν στο δελτίο τύπου της εξαγοράς, σκοπός της Blackstone είναι η συμμετοχή της στην έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ Boom), μέσω της δημιουργίας μιας δικής της αποκλειστικής πλατφόρμας δεδομένων.

Η Blackstone δεν είναι πρωτάρα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Έχει επενδύσει ήδη $55 δισ. στην αγορά των data centers, ενώ υλοποιεί ένα πλάνο ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών ύψους $70 δισ. Στην εξαγορά της AirTrunk που είναι η μεγαλύτερη του είδους της, στον οικονομικό χώρο Ασίας – Ειρηνικού για την Blackstone, εμπλέκεται τόσο η Blackstone Infrastructure, όσο και η Blackstone Real Estate.

H ικανότητα επεξεργασίας του data center της AirΤrunk ανέρχεται στα 800 megawatts και η Blackstone σκοπεύει να την αυξήσει στο 1 gigawatt. Ως γνωστόν, η Blackstone Real Estate δραστηριοποιείται έντονα και στην παραγωγή ενέργειας. Οπότε με δεδομένο ότι οι ενεργειακές ανάγκες των data centers για την υποστήριξη των υπηρεσιών cloud και ΑΙ, οι συνέργειες ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες του γκρουπ της Blackstone, προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες κερδοφορίας.

Σύμφωνα με το πλάνο της, η Blackstone σκοπεύει να επενδύσει μέσα στην επόμενη πενταετία συνολικά $2 τρισ. στον χώρο των εγκαταστάσεων και των ψηφιακών υποδομών για data centers παγκοσμίως. Με το $1 τρισ. να επενδύεται στις ΗΠΑ.

Η Blackstone επενδύει στο χώρο της ΑΙ είτε μέσω εξαγοράς εταιρειών ή αγοράς χρέους. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχει ήδη την QTS, την Coreweave και την Digital Realty μέσω ενός νέου κοινού project ύψους $7 δισ., με ικανότητα υποστήριξης ενεργειακών απαιτήσεων, ύψους 500 MW.

Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία η προαναφερθείσα κίνηση της Blackstone; Γιατί αποτελεί ψήφο επενδυτικής εμπιστοσύνης στο ΑΙ; Διότι δεν είναι φορέας κατασκευής chips, ή πάροχος εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους του κόσμου που προβαίνει διαχρονικά με συντηρητικότητα, σύνεση και ασφάλεια στις επενδύσεις του. Είναι ένας outsider, που τοποθετεί τα κεφάλαια του εκεί που βλέπει κέρδος. Πιστοποιώντας την αγγλοσαξονική χρηματιστηριακή ρήση «put your money, where your mouth is», δηλαδή να το τοποθετείς τα κεφάλαια σου, πάνω σε αυτά που υποστηρίζεις.