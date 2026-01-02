H Bernstein Research προχώρησε σε σημαντική αύξηση των τιμών-στόχων για τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής τσιπ μνήμης, προμηνύοντας ένα «χρυσό» 2026 για τον κλάδο.

Όπως αναφέρει το Investing, σε πρόσφατο σημείωμά τους προς τους επενδυτές, οι αναλυτές της Bernstein, με επικεφαλής τον Mark Li, επεσήμαναν ότι ο τρέχων κύκλος ανόδου των τιμών στις μνήμες (DRAM και NAND) είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Η ζήτηση για επιταχυντές AI και data centers εξαντλεί τα αποθέματα, αναγκάζοντας τους αναλυτές να αναπροσαρμόσουν τα μοντέλα τους προς τα πάνω.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η δυναμική των τιμών εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Εκτιμούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν ισχυρές για το μεγαλύτερο μέρος του 2026, πριν αρχίσουν να υποχωρούν αργότερα μέσα στο έτος, καθώς οι αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες και η πρόσθετη προσφορά bits θα αρχίσουν να υπάρχουν στην αγορά.

«Ο ιστορικός ανοδικός κύκλος τιμών αποτελεί τον βασικότερο μοχλό» για την αγορά τσιπ, αναφέρουν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι τα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν πως ο ρυθμός της αύξησης των τιμών ενδέχεται να επιταχυνθεί από τα τέλη του 2025 έως τις αρχές του 2026.

Αν και η δυναμική των τιμών αναμένεται να εξασθενήσει προς το τέλος του 2026, η Bernstein εκτιμά ότι οι συνθήκες προσφοράς και ζήτησης θα εξομαλυνθούν μόνο σταδιακά το 2027, με τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους να παραμένουν σε υγιή επίπεδα λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από την AI.

Η μνήμη υψηλής ευρυζωνικότητας (HBM) παραμένει βασικός πυλώνας των προοπτικών. Η Bernstein αναμένει ότι οι αποστολές bits HBM θα διπλασιαστούν το 2026, με τις τιμές να παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές και την κερδοφορία να στηρίζεται από τον περιορισμένο διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Bernstein προχώρησε σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις βασικές εταιρείες που καλύπτει στον κλάδο των τσιπ.

Συγκεκριμένα, αύξησε την τιμή-στόχο για τη Samsung Electronics στις 140.000 γουόν, για τη SK Hynix στις 750.000 γουόν και για τη Micron στα 330 δολάρια, από 130.000 γουόν, 650.000 γουόν και 270 δολάρια αντίστοιχα.