Η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών και η κρίση στη Μέση Ανατολή

Στα τέλη της δεκαετίας του 80' ο Αμερικανός συγγραφέας και βετεράνος hedge fund manager Jack D. Schwager αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να ταξιδέψει στις σκέψεις και τα συναισθήματα των κορυφαίων διαχειριστών της Wall street.

Το κίνητρο του ήταν πιθανώς να αποτυπωθεί ότι ο δρόμος για την επιτυχία στις χρηματιστηριακές αγορές δεν ήταν αποκλειστικά ένας και μοναδικός αλλά σύνθετος και διαφορετικός για τον κάθε αναλυτή κεφαλαίων.

«Είναι ο καλύτερος» είπε ένα συνάδελφος χρηματιστής στον Jack D. Schwager, αναφερόμενος στον Steve Cohen, πρέπει να του πάρεις συνέντευξη.

Ήταν το μακρινό 2001 όταν φτάνοντας στα γραφεία της εταιρείας του Cohen, o J.Schwager παρατήρησε ότι όλοι οι χρηματιστές ήταν ντυμένοι casually με t-shirts και jeans ενώ ο Cohen ήταν δύσκολο να διακριθεί ανάμεσα τους. Ήταν ένας από αυτούς.

Στην ερώτηση «πως θα μπορούσες να περιγράψεις τη μεθοδολογία σου»;

Ο Cohen απάντησε «συνδυάζω ένα σημαντικό αριθμό από πληροφορίες, από διαφορετικές κατευθύνσεις και έχω καλή αίσθηση της αγοράς»

Σήμερα, ακολουθώντας αντίστοιχα μία σειρά εργαλείων τεχνικής ανάλυσης παρατηρούμε ιστορικά ότι όταν οι τεχνολογικές μετοχές υπέρ αποδίδουν του ευρύτερου δείκτη S&P500, αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί συνολικά σε άνοδο το Αμερικάνικο χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τον Nasdaq έναντι του S&P500, δημιουργώντας ένα pair trade (ένα ζεύγος) παρατηρούμε ότι στο εβδομαδιαίο chart o δείκτης RSI (relative strength index) βρίσκεται στο 61,20 και καταφέρνει να διασπάσει το καθοδικό κανάλι που ξεκίνησε στις 15-05-2025.

Ο δείκτης RSI μετρά την ταχύτητα και τη μεταβολή της διακύμανσης των τιμών σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100.

Όταν βρίσκεται πάνω από το 50 υποδεικνύει bullish momentum χωρίς να είναι υπεραγορασμένος.

Επίσης, ο δείκτης ROC (Rate Of Change) όπου μας δείχνει την ταχύτητα με την οποία αλλάζει μια μεταβλητή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκεται στο εβδομαδιαίο chart σε θετικό έδαφος στο +3,72.

Οι μετοχές και οι δείκτες είναι εξαιρετικά δύσκολο να κινηθούν ανοδικά όταν έχουν αρνητικό rate of change (κάτω από το 0).

Η ιστορική ανάλυση της υπεραπόδοσης των τεχνολογικών μετοχών (NASDAQ) έναντι του ευρύτερου δείκτη S&P500 αποτελεί θετικό σημάδι για τη μακροπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Η αιχμή του δόρατος σε κάθε bull market πρέπει να είναι οι μετοχές που φέρνουν το growth στον S&P500 και όχι οι μετοχές που από ανάγκη αγοράζουν οι καταναλωτές. (wants over needs)

Η intermarket analysis επίσης καταγράφει ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, ότι όταν οι αμυντικές μετοχές (low beta stocks) υπο-αποδίδουν έναντι του S&P500, ο τελευταίος κινείται ανοδικά.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις όπως φαίνεται διαγραμματικά στην intermarket analysis ιστορικά ευνοούν ένα θετικό κλίμα για την Αμερικανική αγορά.

Οι επενδυτές όμως, θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον συσχετισμό αυτών των δύο τάσεων καθώς εάν διαρραγούν θα μπορούσε να ανατρέψει την τρέχουσα εικόνα του Αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Δε θα αποτελούσε έκπληξη ότι μία πιθανή ραγδαία κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα να οδηγήσει σε βίαιη πτώση τις αγορές.

Οι επενδυτές όμως θα πρέπει να θυμούνται ότι η μακροσκοπική μελέτη των διεθνών αγορών δείχνει ότι συνήθως δεν επηρεάζονται από τις πολεμικές διαμάχες αλλά συχνότερα από ένα μίγμα μακροοικονομικών νέων όπως η νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, τα εταιρικά αποτελέσματα, μία πιθανή ύφεση ή κάποια απώλεια ενός μεγάλου τραπεζικού ιδρύματος.

Η ιστορία δείχνει ότι στις αγορές περισσότερα λεφτά χάνονται αναμένοντας μία διόρθωση, παρά αντιδρώντας κατάλληλα στην βιαιότητα των διακυμάνσεων.

"You can't control what the market does, but you can control your reaction to the market"

Steve Cohen



*Ο κ. Αναστάσιος Γάλλος, MBA, BSc, είναι Certified Portfolio Manager (Γ) και Director at Value Investments ike (αποκλειστικός συνεργάτης της Wealth Fund Services Ltd).



Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί το παρόν ως επενδυτική συμβουλή ούτε προτροπή ή υποκίνηση ή προσφορά για την αγορά ή πώληση ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε δεδομένα από δημόσιες πηγές και παρόλο που οι πληροφορίες που εκτίθενται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.