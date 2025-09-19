Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για το πρόσφατο ράλι στις παγκόσμιες μετοχές σε σχέση με τους γεωπολιτικούς κινδύνους, υποστηρίζει στρατηγικός αναλυτής της JP Morgan.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, ο Κέρι Γκρεγκ υποστήριξε ότι «υπάρχει τόσο μεγάλη εστίαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, που ένα επίπεδο ορισμένης απογοήτευσης για τους επενδυτές θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποχώρηση».

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η ισχυρή ζήτηση για AI και οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έχουν συμβάλει στην άνοδο των μετοχών σε όλο τον κόσμο σε νέα ρεκόρ, με τους βασικούς δείκτης του αμερικανικού χρηματιστηρίου να σημειώνουν ταυτόχρονη άνοδο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οποιαδήποτε πτώση στα κέρδη των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας μπορεί να προκαλέσει μαζικές πωλήσεις, δεδομένων των υψηλών αποτιμήσεών τους, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της «κατάρρευσης» τον Απρίλιο, ανέφερε ο Γκρεγκ

Δεδομένης της σημαντικής επένδυσης από τις πολύ μεγάλες εταιρείες, «εάν αυτές δεν μεταφραστούν σε έσοδα, θα μπορούσαμε να δούμε την αγορά να αρχίζει να επανεξετάζει την αύξηση των κερδών ορισμένων από αυτές τις εταιρείες σε αυτές τις αποτιμήσεις» σημείωσε το στέλεχος της JP Morgan.

Ο ίδιος βλέπει λιγότερες προοπτικές ανόδου για τις μετοχές των ΗΠΑ στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ η Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί από τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης.

Η Ιαπωνία μπορεί να λάβει ώθηση από την εταιρική μεταρρύθμιση και οι αναδυόμενες αγορές ξεχωρίζουν για τις ελκυστικές αποτιμήσεις τους, κατέληξε ο Γκρεγκ.