Χρηματιστήριο Αθηνών: Εύθραυστο πλεονέκτημα

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η επιφυλακτική στάση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο στις τιμές ενέργειας και στις χρηματοοικονομικές στρατηγικές.

Οι επιπτώσεις στις εταιρείες καθίστανται πλέον πιο στοχευμένες, κυρίως σε όσες αντιμετωπίζουν αυξημένο ενεργειακό κόστος ή ζητήματα διαθεσιμότητας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση διαχείρισης της κρίσης, μετά την αρχική καθολική και συστημική της αποτίμηση. Σε αυτή τη μετάβαση συμβάλλει και η επικαιροποίηση των θεμελιωδών μεγεθών μέσα από τις πρόσφατες ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών.

Τα νέα από το μέτωπο της κερδοφορίας των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένουν υποστηρικτικά, καθώς οι 37 δημοσιευμένοι ισολογισμοί καταγράφουν αύξηση 4% στον κύκλο εργασιών και βελτίωση 12% και 17% στα λειτουργικά και καθαρά κέρδη αντίστοιχα, ενώ τα μερίσματα, μαζί με τα προμερίσματα της χρονιάς, διαμορφώνονται στα €4,23 δισ. Παράλληλα, στις σημαντικότερες ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδας καταγράφηκε συγκρατημένη αισιοδοξία (Aegean, Τιτάν, ΔΕΗ, Allwyn) για τις προοπτικές του 2026, με βασικό σημείο αναφοράς την προληπτική διαχείριση του ενεργειακού κόστους. Το δείγμα γραφής είναι ικανοποιητικό και σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς καθώς παρατηρείται μια μικρή υπέρβαση κατά 3,8% στα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη και 2,2% στα καθαρά κέρδη.

Στο εξωτερικό, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με πτώση για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την επιφυλακτική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έχουν περιορίσει την ανοδική δυναμική, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον μακριά από την κερδοφορία και το «hype» των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Προς το τέλος της εβδομάδας, οι μετοχές περιόρισαν μέρος των απωλειών τους, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αποκλιμακώθηκαν ελαφρώς, με την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την εμφάνιση κάποιων πρώτων διπλωματικών προσεγγίσεων.

Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα παραμένει επιφυλακτική, λόγω των ανησυχιών για ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων και της αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Οι αγορές τιμολογούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στη χρονιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ασφάλιστρο κινδύνου, την αποτίμηση των ταμειακών ροών των εταιρειών και το κόστος χρηματοδότησης. Στις ΗΠΑ, οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων έχουν περιοριστεί σημαντικά, με την αγορά να προεξοφλεί πλέον με πιθανότητα 50% μία αύξηση των επιτοκίων για το σύνολο του 2026, έναντι 2-3 μειώσεων στην αρχή της χρονιάς.

Ελλείψει άλλων σημαντικών μακροοικονομικών ή εταιρικών καταλυτών την ερχόμενη εβδομάδα, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα καθορίσουν τη στάση των αγορών, ανάλογα με τη διάρκεια ή την πιθανή αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την διαδρομή του εντός του καναλιού που ορίζουν οι κινητοί μέσοι των 200 και των 50 ημερών. Το εύρος του καναλιού είναι επί του παρόντος μεταξύ 2.198 -2.058 μονάδων με φθίνουσα πορεία που σημαίνει ότι ο Γενικός Δείκτης σύντομα θα κληθεί να πάρει μια απόφαση που θα σημάνει την διαφυγή του από την συσσώρευση που είναι σε εξέλιξη από τις 3 Μαρτίου.

Αν και οι πωλητές είχαν τις ειδήσεις και την μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα με το μέρος τους έχασαν σημαντικές ευκαιρίες να οδηγήσουν την αγορά σε νέα χαμηλά. Η μεταβλητότητα συντηρήθηκε κατά την διάρκεια της εβδομάδας και προς τις δύο κατευθύνσεις με μικρότερη όμως ενδοσυνεδριακή ένταση, ενώ οι ταλαντωτές βρίσκονται ακόμα στην περιοχή της ουδετερότητας υποδεικνύοντας την βραχυπρόθεσμη έλλειψη κατεύθυνσής.

Υπό αυτό το πρίσμα κάθε εκτίμηση για την βραχυπρόθεσμη πορεία του δείκτη έχει αυξημένο βαθμό σφάλματος καθώς «κάθε μέρα είναι μια άλλη ημέρα» για το ΧΑ (και τις διεθνείς αγορές) υπό την έννοια ότι τα νέα και οι ειδήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα και αντίρροπες καταστάσεις ακόμα και κατά την διάρκεια της ίδιας της συνεδρίασης συντηρώντας ένα νευρικό περιβάλλον διακυμάνσεων. Οι αγοραστές διατηρούν ένα οριακό πλεονέκτημα λόγω της παρατεταμένης συσσώρευσης και του χρόνου που έχει κερδηθεί ωστόσο η μεγάλη εικόνα είναι εξαιρετικά εύθραυστη.