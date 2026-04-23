Το χρηματιστηριακό στοίχημα του $1 τρισ.

Το 2026 εξελίσσεται σε μια χρονιά ορόσημο για τις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, αλλά όχι απαραίτητα για τους λόγους που θα υπέθετε ένας παραδοσιακός επενδυτής. Ενώ η οικονομική θεωρία υποδεικνύει ότι η ανάπτυξη μιας αγοράς και η άνοδος των μετοχών βασίζεται στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και την οργανική κερδοφορία, η σημερινή πραγματικότητα της Wall Street φαίνεται να τροφοδοτείται από μια πρωτοφανή στα ιστορικά χρηματιστηριακά χρονικά «ένεση» ρευστότητας που προέρχεται από τα ίδια τα ταμεία των εισηγμένων εταιρειών.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των εισηγμένων εταιρειών για επαναγορές μετοχών (stock buybacks) των εταιρειών του Russell 3.000 εκτοξεύτηκαν κατά +36% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των $428 δισ. μέχρι στιγμής μέσα στο 2026. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο ρυθμός αυτός μπορεί να οδηγήσει στο απόλυτο ρεκόρ του $1 τρισ. μέχρι το τέλος του έτους. Αφού μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος της ανακοίνωσης των εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων για το Q1 στη Wall Street, κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύονται τα stock buybacks θα ανοίξει και πάλι το παράθυρο των επαναγορών. Αυτό σημαίνει ότι θα εμφανιστεί ένα νέο κύμα εισροών από τα ταμεία των εταιρειών προς τα χρηματιστήρια, με τους δείκτες ήδη να καταγράφουν νέες κορυφές.

Είναι όμως αυτό ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματιστηριακής ανάπτυξης ή είναι μια ψευδαίσθηση επενδυτικής ευημερίας;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να παραδεχθούμε πως η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι επαναγορές μετοχών «κάνουν καλό» στους μετόχους των εταιρειών. Αφού τα διοικητικά συμβούλια δεν βρίσκουν κάποια καλύτερη επενδυτική επιλογή ή δεν χρηματοδοτούν κάποιο δικό τους πλάνο ανάπτυξης, μέσω των stock buybacks «επιστρέφουν κεφάλαια» στους μετόχους. Οι εταιρείες επιστρέφουν κεφάλαια στους μετόχους, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), αφού μειώνεται ο αριθμός των μετοχών των εταιρειών, μετά τη διαγραφή των μετοχών που αγοράζονται.

Μάλιστα σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας, όπως είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εμπορικοί πόλεμοι που σημάδεψαν το 2025 και σημαδεύουν και το 2026, οι επαναγορές λειτουργούν σαν ένα ανάχωμα στήριξης για τις τιμές των μετοχών όποτε εμφανίζονται πτωτικές πιέσεις.

Γιατί όμως τα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών επιλέγουν να δαπανήσουν τα κεφάλαιά τους στις δικές τους μετοχές αντί να προβαίνουν σε νέες επενδύσεις, για προσλήψεις ή για έρευνα και ανάπτυξη (R&D);

Οι λόγοι είναι τρεις:

Ο πρώτος είναι η «χρηματοοικονομική μηχανική», ή όπως είναι ο επίσημος όρος Financial Engineering. Η μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων μετοχών μιας εταιρείας αυξάνει αυτόματα τα κέρδη ανά μετοχή, δηλαδή το «EPS - Earnings Per Share». Ακόμα και αν τα συνολικά της κέρδη παραμένουν στάσιμα. Καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την μετοχή πιο φθηνή παρ’ όλο που τίποτα δεν έχει αλλάξει, πέρα από τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων των εταιρειών.

Ο δεύτερος είναι η έλλειψη εναλλακτικών επιλογών. Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος δανεισμού παραμένει διαχειρίσιμο και η πραγματική οικονομία παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, πολλές διοικήσεις θεωρούν ότι η ασφαλέστερη «επένδυση» είναι η ίδια τους η μετοχή, αποφεύγοντας το ρίσκο της επέκτασης σε νέες αγορές. Όμως αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σήμερα, όπου η ανάγκη για κεφαλαιουχικές επενδύσεις αποτελεί το Α και το Ω των επιχειρηματικών πλάνων των εταιρειών, λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης που απορροφά ολοένα και περισσότερους πόρους.

Και ο τρίτος λόγος είναι τα κίνητρα των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου στις εισηγμένες στην Wall Street εταιρείες, ένα μεγάλο μέρος των μπόνους, δεν είναι συνδεδεμένο με την πορεία της εταιρείας, αλλά αντίθετα εξαρτάται από πορεία της τιμής της μετοχής. Οπότε οι επαναγορές μετοχών είναι ο πιο άμεσος και εύκολος τρόπος για να διογκωθούν οι πιθανότητες λήψης των μπόνους από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων.

Ωστόσο, μια πιο κριτική ματιά αποκαλύπτει βαθύτερα προβλήματα. Τα buybacks συχνά χρηματοδοτούνται με δανεισμό ή με πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν σε παραγωγικές επενδύσεις. Μελέτες δείχνουν ότι οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 έχουν διαθέσει τα τελευταία χρόνια το 54% των κερδών τους σε buybacks και το 37% σε μερίσματα, αφήνοντας ελάχιστα για έρευνα και ανάπτυξη (R&D), για αυξήσεις μισθών ή αναγκαίες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Αυτή η μετάλλαξη της οικονομίας των επιχειρήσεων σε χρηματιστηριακό παίγνιο, έχει κατηγορηθεί ότι συμβάλλει είτε στην επιβράδυνση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, είτε στην επιβάρυνση του κόστος της, μέσω δανεισμού.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι η δομική εξάρτηση της αγοράς από τις ίδιες τις εταιρείες ως αγοραστές των δικών τους μετοχών. Σε μια εποχή που τα επιτόκια παραμένουν υψηλά, η κατανάλωση επιβραδύνεται και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνεται, ποιος πραγματικά στηρίζει την άνοδο; Οι θεσμικοί επενδυτές και οι ιδιώτες έχουν ήδη τοποθετηθεί μαζικά. Οι εταιρείες έχουν γίνει ο «τελευταίος δανειστής» της αγοράς, δηλαδή ο «last resort», όπως συνηθίζουμε να λέμε.

Αν οι buybacks επιβραδυνθούν, είτε λόγω χαμηλότερων κερδών, υψηλότερου χρέους ή ρυθμιστικών παρεμβάσεων από τις αρχές, ποιος θα καλύψει το συγκεκριμένο «αγοραστικό» κενό; Η ιστορία δείχνει ότι τα μεγάλα κύματα επαναγορών συχνά προηγούνται της καταγραφής νέων κορυφών, όπως πριν από την κρίση του 2008, πριν από την «dot-com» φούσκα. Το 2025 και 2026 ίσως να μην είναι διαφορετικά. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν κατά κόρον τα «stock buybacks» για να «εμφανίσουν» αύξηση EPS (κερδών ανά μετοχή), καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο την επιβράδυνση της οργανικής ανάπτυξης τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια των εγκεκριμένων από τα ΔΣ επαναγορών, λειτουργεί ως ένα ισχυρό «δίχτυ ασφαλείας» για τη Wall Street. Κάθε φορά που η αγορά υποχωρεί, οι εντολές «stock buyback» είναι εκεί για να συγκρατήσουν την προσφορά. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον χαμηλής μεταβλητότητας που καθησυχάζει τους επενδυτές.

Η στρατηγική των buybacks μοιάζει με μια ένεση αδρεναλίνης σε έναν οργανισμό που χρειάζεται πραγματική τροφή. Βραχυπρόθεσμα, η επίδραση είναι θεαματική και οι μέτοχοι τρίβουν τα χέρια τους βλέποντας τα χαρτοφυλάκιά τους να παραμένουν διαρκώς στο «συν».

Αλλά μακροπρόθεσμα, η αποστράγγιση κεφαλαίων από την πραγματική οικονομία προς χάριν της συντήρησης των χρηματιστηριακών τιμών αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα. Σε τελική ανάλυση, οι επαναγορές μετοχών διαθέτουν μια ασταμάτητη ορμή, μέχρι τη στιγμή που θα αναρωτηθούμε το κατά πόσο έχει απομείνει κάποιος άλλος στην αγορά για να συνεχίσει να αγοράζει.

Ειδικά σε μια περίοδο - που κρατάει ήδη από το 2024 - όπου οι λεγόμενοι «insiders», δηλαδή οι μεγαλομέτοχοι και τα υψηλόβαθμα στελέχη πωλούν τις μετοχές τους δίχως αύριο. Πόσο θα στοιχίσει άραγε το στοίχημα του $1 τρισ.;