Το δολάριο κατευθύνθηκε προς εβδομαδιαία πτώση την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές μείωσαν τις θέσεις τους, περιμένοντας να αξιολογήσουν τα συσσωρευμένα στοιχεία των ΗΠΑ μετά την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης.

Οι επενδυτές πούλησαν το δολάριο παρά τις υψηλότερες αποδόσεις και τις μειωμένες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον επόμενο μήνα. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από πώληση αμερικανικών μετοχών και ομολόγων, η οποία επεκτάθηκε στις ασιατικές αγορές μετοχών την Παρασκευή.

«Υπάρχει μια αίσθηση "sell America" ξανά στον αέρα», δήλωσε ο Ρέι Άτριλ, επικεφαλής της έρευνας συναλλάγματος στην Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας (NAB).

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed εξέφρασαν προσοχή για περαιτέρω χαλάρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενοι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και σημάδια σχετικής σταθερότητας στην αγορά εργασίας.

Ωστόσο, ο ελαφρώς πιο επιθετικός τόνος της Fed δεν κατάφερε να ανεβάσει το δολάριο, το οποίο έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο εβδομάδων έναντι του ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το κοινό νόμισμα ανέκαμψε πάνω από το όριο των 1,16 δολαρίων και διαπραγματεύτηκε 0,1% υψηλότερα στα 1,1644 δολάρια.

Το ελβετικό φράγκο παρέμεινε επίσης κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων και σταθεροποιήθηκε στα 0,7919 ανά δολάριο. Το δολάριο παρέμεινε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων στα 99,14. Ο δείκτης του δολαρίου κατευθυνόταν προς εβδομαδιαία πτώση 0,4%.

Η στερλίνα υποχώρησε 0,3% στα 1,3152 δολάρια, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει το κέρδος 0,45% που σημείωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας έναντι του ασθενέστερου δολαρίου.

Η πτώση της στερλίνας ήρθε μετά από δημοσίευμα της Financial Times ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer και η υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves εγκατέλειψαν τα σχέδια για αύξηση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, σηματοδοτώντας μια απότομη αλλαγή λίγες εβδομάδες πριν από τον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου.

«Αν αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονομική σύσφιξη δεν θα είναι τόσο δραστική όσο αναμενόταν, αυτό μπορεί να είναι λιγότερο αρνητικό για την οικονομία, αλλά οι ξένοι επενδυτές στην αγορά κρατικών ομολόγων θα ανησυχήσουν περαιτέρω για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην υποκείμενη δημοσιονομική θέση και αυτό θα δικαιολογήσει την αυθόρμητη αρνητική αντίδραση στην είδηση», δήλωσε ο Άτριλ της NAB.

Το νοτιοκορεατικό γουόν σημείωσε άνοδο 1% έναντι του δολαρίου την Παρασκευή, μετά τη δέσμευση των αρχών συναλλάγματος της χώρας να λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση του ασταθούς νομίσματος και τις υποψίες για παρέμβαση στην αγορά με πώληση δολαρίων.

Το ιαπωνικό γιεν βρήκε κάποια ανακούφιση χάρη στην υποχώρηση του δολαρίου, αν και παρέμεινε κοντά στο χαμηλό εννέα μηνών που σημείωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Σταθεροποιήθηκε ελαφρώς στα 154,51 ανά δολάριο, αλλά παρέμεινε σε πορεία πτώσης 0,7% για την εβδομάδα.

Στην Αυστραλία, το αυστραλιανό δολάριο υπέστη απώλειες, μετά την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης λόγω του γενικού κλίματος αποφυγής κινδύνου που προκάλεσαν οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το αυστραλιανό δολάριο σημείωσε άνοδο 0,11% στα 0,6538 δολάρια, ενώ το δολάριο Νέας Ζηλανδίας NZD= σημείωσε επίσης άνοδο 0,6% στα 0,5687 δολάρια.

Το δολάριο Νέας Ζηλανδίας ενισχύθηκε από τα στοιχεία που έδειξαν αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε επίσης ότι θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στους δείκτες αξίας ενυπόθηκων δανείων από την 1η Δεκεμβρίου.

Στην Κίνα, το γιουάν Sέφτασε στο υψηλότερο επίπεδο ενός έτους στα 7,0908 ανά δολάριο, με τους εμπόρους να αναφέρουν πωλήσεις δολαρίων από τοπικούς εξαγωγείς μετά την υπέρβαση ενός σημαντικού ορίου από το ζεύγος νομισμάτων.

Τα στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή και οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας αυξήθηκαν με τον χαμηλότερο ρυθμό σε πάνω από ένα χρόνο τον Οκτώβριο, ενώ οι τιμές των νέων κατοικιών επίσης μειώθηκαν με τον ταχύτερο μηνιαίο ρυθμό σε ένα χρόνο τον περασμένο μήνα.