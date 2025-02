H φούσκα των $30 δισ. της Nikola Motors τελικά έσκασε

Στο περίφημο chapter 11 (αίτηση πτώχευσης) πέρασε και η Nikola Motors. Χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια και να εξαφανιστούν χρηματιστηριακές αποτιμήσεις ύψους $30 δισ., για να πέσουν οι τίτλοι τέλους μιας τεράστιας χρηματιστηριακής απάτης της Wall Street στον κλάδο των ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων.

H περίπτωση της Nikola Motors είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μετοχής, που είχε σερφάρει για πολλά χρόνια πάνω στο κύμα του FOMO στη Wall Street. To FOMO (fear of missing out) στα ελληνικά αποδίδεται ως ο φόβος του μη χάσει κάποιος κάτι που συμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο φόβος της μη συμμετοχής στο ανοδικό πάρτι της Wall Street.

Η αμερικανική εταιρεία είχε περάσει το κατώφλι της Wall Street το καλοκαίρι του 2020, μέσω απορρόφησης και συγχώνευσης, με μία «εταιρεία όχημα», της γνωστής μεθόδου SPAC. Μιας μεθόδου και διαδικασίας η οποία είχε επικριθεί ιδιαίτερα για τον ακραίο κερδοσκοπικό χαρακτήρα που είχε λάβει. Η πορεία της μετοχής ήταν πράγματι εντυπωσιακή, από τα $15 μέχρι τα $93.

Μέχρι που τον Σεπτέμβριο του 2020, παρουσιάστηκε η έκθεση της Hindenburg Research, όπου αποκάλυπτε το σκάνδαλο της Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA), της επονομαζόμενης μέχρι κείνη τη στιγμή και Tesla των φορτηγών. Η μετοχή είχε κατρακυλήσει τότε μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα, έως τα $27,58. Τι είχε συμβεί;

Η Hindenburg Research είναι μια εταιρεία αναλύσεων που εστιάζει στην ελεγκτική λογιστική έρευνα. Ο σκοπός της είναι να ανακαλύπτει λογιστικές παρατυπίες, στρεβλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, παράνομες και ανήθικες εταιρικές πρακτικές καθώς και συναλλαγές που υποκρύπτουν παραπλάνηση ή χρήση εσωτερικής πληροφόρησης. Βέβαια, προ της αποκαλύψεως των παρανομιών η Hindenburg πάντα «σορτάρει» μετοχές των αντίστοιχων εταιρειών για λογαριασμό των πελατών της.

Ο τρόπος που λειτουργεί, θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την Quintessential Capital Management. Το γνωστό σε εμάς αμερικανικό fund που είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο της Folli Follie. Οι επιτυχίες της Hindenburg Research είναι σημαντικές, τόσο όσον αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα για τους μετόχους της όσο και για την ευρύτερη επενδυτική κοινότητα. Αφού μετά από τις αποκαλύψεις και καταγγελίες της, επιλαμβάνεται η περίφημη SEC, που φέρει σε πέρας κάθε υπόθεση.

Δεν ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που η Hindenburg Research είχε προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το 2018 είχε αποκαλύψει ότι η Yangtze River Port & Logistics (NASDAQ:YRIV), με κεφαλαιοποίηση $2 δισ. ήταν μια εταιρεία φάντασμα, η οποία και διαγράφηκε ακολούθως από το Nasdaq αφού είχε απωλέσει το 98% της αξίας της μετοχής της. Μέσα στο 2020 η Hindenburg, είχε οδηγήσει τις εταιρείες SC Worx (NASDAQ:WORX) και Predictive Technology Group (OTC:PRED) στη SEC, σχετικά με παραπλανητική δραστηριότητα στον χώρο των τεστ για τον κορονοϊό. Παράλληλα αποκάλυψε κρυφές συναλλαγές και κακοδιαχείριση των κεφαλαίων της HF Foods (NASDAQ:HFFG).

Όταν λοιπόν η Hindenburg Research τον Σεπτέμβριο του 2020, δημοσίευσε την αποκαλυπτική έρευνα για τη Nikola Corporation, είχε οδηγήσει τη SEC και το υπουργείο Δικαιοσύνης στα ίχνη αυτού του σκανδάλου. Η Nikola Corporation με έδρα το Phoenix της Arizona, έχει ως αντικείμενο την κατασκευή μεγάλων οχημάτων με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. Η εταιρεία κατασκεύαζε μόνο πρωτότυπα όπως το Nikola NZT, το Nikola One, το Nikola Two, το Nikola Tre και το Nikola Reckless, τα οποία δεν κατέληγαν σε κάποια μαζική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση.

Όταν η NKLA, εισήλθε στο χρηματιστήριο του Nasdaq, είχε κεφαλαιοποίηση της τάξης των $30 δισ. Από τότε ο ιδρυτής της Trevor Milton, πραγματοποιούσε παραπλανητικές κινήσεις, υπογράφοντας ψεύτικες συμφωνίες με άλλες επιχειρήσεις. Όπως για παράδειγμα με την USXpress, τη Swift Transportation και την Bluegentech. Υποσχόμενος παράλληλα συνεργασίες με κολοσσούς όπως η General Motors και διεξάγοντας δικαστικούς αγώνες με την Tesla για θέματα πατεντών και πνευματικής ιδιοκτησίας κατάφερε να εξαπατήσει τους μετόχους της εταιρείας, αποκομίζοντας κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων από μια εταιρεία που τελικά σχεδίαζε και συναρμολογούσε κάποια πρωτότυπα οχήματα χωρίς εμπορική εφαρμογή.

H έκθεση της Hindenburg Research, στην οποία χαρακτήριζε την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ως "περίπλοκη απάτη". Υποστήριζε ότι ο τότε πρόεδρος της είχε παραπλανήσει τους επενδυτές σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Όταν άρχισε η έρευνα της SEC, o Mίλτον είχε ήδη παραιτηθεί και η αυτοκινητοβιομηχανία General Motors είχε ήδη διακόψει τη συνεργασία που σχεδίαζε με τη Nikola.

Η SEC μετά από δική της ενδελεχή έρευνα, κατηγόρησε τον πρώην CEO της εταιρείας Τρέβορ Μίλτον, για επενδυτική απάτη επειδή επανειλημμένα έκανε ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με βασικές ενέργειες της Nikola Motor, συμπεριλαμβανομένου του ψευδούς ισχυρισμού ότι η εταιρεία είχε λάβει προκαταβολές δισεκατομμυρίων δολαρίων για δεσμευτικές παραγγελίες φορτηγών. Όπως αποδείχθηκε η Nikola είχε μια μόνο παραγγελία για 800 φορτηγά. Ο Τρέβορ Μίλτον καταδικάστηκε τελικά για τις χρηματιστηριακές του απάτες το 2022, ευρισκόμενος σήμερα εκτός φυλακής με εγγύηση. Στο εν τω μεταξύ, έχει καταβάλει και ένα πρόστιμο της τάξης των $125 εκατ. σε διακανονισμό με τη SEC, την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Την περασμένη εβδομάδα του Διοικητικό Συμβούλιο της Nikola Motors, προειδοποίησε τους επενδυτές ότι τα ταμειακά της διαθέσιμα ύψους $47 εκατ. επαρκούν για τη λειτουργία της εταιρείας μόνο μέχρι το τέλος του Q1 2025. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου είχε αναφερθεί σε ταμειακά ύψους $198 εκατ.

Οι κατεστραμμένοι μέτοχοι της Nikola, έχουν να θυμούνται πέρα από την απληστία τους και την απροσεξία τους και το κλασσικό διαφημιστικό βίντεο στο οποίο φαινόταν ένα πρωτότυπο φορτηγό Nikola One να κινείται μόνο του μέσω ηλεκτροκίνησης στον δρόμο, ενώ η κίνηση οφειλόταν στο γεγονός ότι ο δρόμος ήταν ελαφρά κατηφορικός. Δηλαδή το πρωτοποριακό φορτηγό «απλά τσουλούσε στο δρόμο».