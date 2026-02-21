Google: Σε διαπραγματεύσεις για επένδυση 100 εκατ. δολαρίων στη start up Fluidstack

H Google βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για επένδυση περίπου 100 εκατ. δολαρίων στη start up Fluidstack, στο πλαίσιο μίας συμφωνίας που αποτιμά την εταιρεία στα 7,5 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Google θέλει να αυξήσει την οικονομική της υποστήριξη σε ένα δίκτυο συνεργατών data centers που μπορούν να παρέχουν υπολογιστική ισχύ σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών.

Σύμφωνα με το Forbes, η startup χαμηλού προφίλ είχε προηγουμένως συγκεντρώσει περίπου 25 εκατ. δολάρια σε δύο γύρους μετοχικής χρηματοδότησης και έχει επίσης εξασφαλίσει πιστωτική γραμμή 10 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Η Fluidstack λειτουργεί μια πλατφόρμα cloud σχεδιασμένη για την υποστήριξη φόρτων εργασίας εκπαίδευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της είναι ότι επιτρέπει στις εταιρείες να δημιουργούν γρήγορα μεγάλα clusters καρτών γραφικών. Ένας από τους πρώτους πελάτες, η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Poolside, εγκατέστησε ένα cluster με περισσότερες από 2.500 GPU σε μόλις 48 ώρες.

Ο ιστότοπος της Fluidstack αναφέρει ότι το πιο προηγμένο τσιπ στον κατάλογό της είναι το GB200 της Nvidia, το οποίο συνδυάζει δύο κάρτες γραφικών Blackwell B200 με μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η εταιρεία προσφέρει επίσης αρκετές αυτόνομες GPU.

Οι πελάτες μπορούν να διαχειριστούν την υποδομή τους που φιλοξενείται από την Fluidstack μέσω Kubernetes ή Slurm, εργαλεία που αυτοματοποιούν την κατανομή πόρων υλικού σε μοντέλα AI. Το Kubernetes μπορεί να χειριστεί φόρτους εργασίας εκπαίδευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων, ενώ το Slurm επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση.

Η πλατφόρμα της Fluidstack μειώνει σημαντικά την ανάγκη χειροκίνητης διαχείρισης αυτών των εργαλείων. Ένας κεντρικός πίνακας ελέγχου επιτρέπει στους διαχειριστές να παρέχουν διακομιστές, να εκδίδουν ενημερώσεις και να εκτελούν άλλες εργασίες συντήρησης σε ένα σημείο.

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο λογισμικού της πλατφόρμας είναι το εργαλείο παρατηρησιμότητας Lighthouse, που ειδοποιεί τους διαχειριστές όταν μια GPU καταναλώνει υπερβολική ισχύ ή παράγει υπερβολική θερμότητα. Σύμφωνα με την Fluidstack, ανιχνεύει επίσης τεχνικά προβλήματα σε άλλα στοιχεία υλικού, όπως δυσλειτουργίες στη σύνδεση PCIe που συνδέει μια GPU με τον κεντρικό διακομιστή.

Η πιθανή επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την Google εντάσσεται σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της υιοθέτησης των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της μονάδας επεξεργασίας ειδικών επεξεργαστών (τενσόρων).

Η νεότερη TPU της σειράς, Ironwood, που έκανε το ντεμπούτο της τον περασμένο Απρίλιο, μπορεί να εκτελέσει 4.614 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο και προσφέρει διπλάσια απόδοση ανά watt σε σχέση με την προηγούμενη γενιά πυριτίου της Google.

Παράλληλα, η Fluidstack συνεργάζεται με την Anthropic PBC σε μια πρωτοβουλία 50 δισ. δολαρίων για την κατασκευή κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ, με τις πρώτες εγκαταστάσεις να αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του έτους.