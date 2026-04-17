Goldman Sachs: Ρεκόρ αγορών από συστηματικά funds - Προσέθεσαν έκθεση 86 δισ. δολαρίων

Τα συστηματικά hedge funds προχώρησαν σε αγορές μετοχών με πρωτοφανή ταχύτητα την τελευταία εβδομάδα, αυξάνοντας την έκθεσή τους κατά 86 δισ. δολάρια, σύμφωνα με σημείωμα της Goldman Sachs που δημοσιεύθηκε αργά την Πέμπτη.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, τα εν λόγω funds που βασίζονται σε αλγοριθμικές στρατηγικές –γνωστά και ως CTA– αγόρασαν μετοχές με ρυθμό που συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στην ιστορία κατά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις.

Η Goldman Sachs σημειώνει ότι, μετά την ανοδική κίνηση των αγορών στις αρχές Απριλίου, τα hedge funds – ιδίως εκείνα που ακολουθούν συστηματικές στρατηγικές – έχουν στραφεί σε καθαρές αγορές, ποντάροντας σε περαιτέρω άνοδο των παγκόσμιων μετοχών.

Η δυναμική αυτή καταγράφεται σε ένα περιβάλλον όπου οι μετοχές κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά και οδεύουν προς την τρίτη διαδοχική εβδομάδα κερδών, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι ο ρυθμός συσσώρευσης μετοχών από τα CTA την τελευταία εβδομάδα συγκαταλέγεται στις πέντε ταχύτερες περιπτώσεις όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τα μοντέλα της Goldman Sachs, οι συγκεκριμένοι επενδυτές που ακολουθούν στρατηγικές τάσης ενδέχεται να συνεχίσουν τις αγορές, προσθέτοντας πιθανώς έως και 70 δισ. δολάρια επιπλέον έκθεση στις επόμενες πέντε συνεδριάσεις.

Η ένταση των αγορών αντανακλά αντίστοιχα επεισόδια επιθετικής συσσώρευσης από CTA, όπως εκείνα που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο του 2024, τον Νοέμβριο του 2023 και τον Σεπτέμβριο του 2019, καταλήγει η Goldman Sachs.