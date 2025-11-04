Οι αγορές ενδέχεται να χρειαστεί να έρθουν αντιμέτωπες με ένα «reality check μετά την αδιάκοπη άνοδο της φετινής χρονιάς, καθώς η Goldman Sachs και η Morgan Stanley προειδοποίησαν την Τρίτη τους επενδυτές να προετοιμαστούν για πτώση τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι μετοχές σε όλο τον κόσμο έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φέτος, ωθούμενες από τα κέρδη που συνδέονται με την Tεχνητή Nοημοσύνη και τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Τον τελευταίο μήνα, οι βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας και ο Kospi της Νότιας Κορέας το ίδιο, ενώ ο Shanghai Composite της Κίνας σημείωσε το υψηλότερο επίπεδό του την τελευταία δεκαετία, χάρη στην χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την αποδυνάμωση του δολαρίου.

«Είναι πιθανό να υπάρξει πτώση 10 έως 20% στις αγορές μετοχών κάποια στιγμή τους επόμενους 12 έως 24 μήνες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, David Solomon, στο Global Financial Leaders’ Investment Summit στο Χονγκ Κονγκ. «Τα πράγματα εξελίσσονται και μετά υποχωρούν, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τα επανεκτιμήσουν».

«Μια πτώση 10 έως 15% συμβαίνει συχνά, ακόμη και σε θετικούς κύκλους της αγοράς», δήλωσε. «Δεν είναι κάτι που αλλάζει τη θεμελιώδη, δομική πεποίθησή σας ως προς τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να κατανέμετε το κεφάλαιό σας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Ted Pick, μιλώντας στο ίδιο πάνελ, είπε ότι οι επενδυτές πρέπει να καλωσορίζουν τις περιοδικές πτώσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως υγιείς εξελίξεις και όχι ως σημάδια κρίσης.

«Πρέπει επίσης να καλωσορίζουμε την πιθανότητα να υπάρξουν πτώσεις 10 έως 15% που δεν οφείλονται σε κάποιο είδος μακροοικονομικού φαινομένου. Απλά η πραγματικότητα ότι... νομίζω ότι είναι μια υγιής εξέλιξη», είπε.

Οι απόψεις των Solomon και Pick έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων προειδοποιήσεων του ΔΝΤ για πιθανή απότομη διόρθωση, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Andrew Bailey, έχουν επίσης προειδοποιήσει για «φούσκες» στις μετοχές.