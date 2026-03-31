Σύμφωνα με νέα έκθεση της Goldman Sachs, η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού, αναγκάζοντας τους επενδυτές να αναθεωρήσουν άρδην τις στρατηγικές τους για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Προβλέψεις για ακριβότερη ενέργεια και χαμηλότερη ανάπτυξη

Οι στρατηγικοί αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας προχώρησαν σε σημαντικές αναθεωρήσεις, καθώς το ενεργειακό κόστος εκτοξεύεται, με την τιμή του Brent να αναμένεται πλέον στα 80 δολάρια το βαρέλι για το δ' τρίμηνο του 2026 (από 60 δολάρια προ πολέμου), ενώ το φυσικό αέριο (TTF) προβλέπεται στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το δ' τρίμηνο υποβαθμίστηκε στο 0,7% (έναντι 1,4%), ενώ ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 3,2% μέχρι το β' τρίμηνο, ανατρέποντας την προηγούμενη εκτίμηση για 2%.

Η ΕΚΤ εμφανίζεται πλέον πιο «επιθετική» καθώς, ενώ πριν τη σύγκρουση οι αγορές προεξοφλούσαν μια σταθερή πορεία επιτοκίων, πλέον τιμολογούνται τρεις αυξήσεις εντός του έτους και αυτή η νομισματική σύσφιξη, σε περιβάλλον επιβραδυνόμενης ανάπτυξης, συνθέτει το κλασικό σκηνικό στασιμοπληθωρισμού.

Τα δεδομένα της Goldman Sachs δείχνουν ότι η διάμεση πραγματική τριμηνιαία απόδοση του STOXX 600 υποχωρεί στο -1% σε τέτοιες περιόδους, έναντι +3% σε κανονικές συνθήκες.

«Ο στασιμοπληθωρισμός ασκεί διπλή πίεση καθώς συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους λόγω κόστους και υποβαθμίζει τις αποτιμήσεις λόγω υψηλότερων επιτοκίων», σημειώνει η ομάδα του Guillaume Jaisson.

Στο πλαίσιο αυτό, η Goldman Sachs διατηρεί αμυντική στάση, προκρίνοντας «overweight» για Τηλεπικοινωνίες, Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά, Άμυνα και Υποδομές και «underweight» για Αυτοκινητοβιομηχανία, Χημικά και Προαιρετική Κατανάλωση.

Παρά τις προκλήσεις, η GS βλέπει τις ευρωπαϊκές τράπεζες ως μια ελκυστική ευκαιρία αξίας (value opportunity) για όσους ποντάρουν σε ανθεκτικότητα των κερδών, ακόμη και μέσα στην καταιγίδα. Η αγορά, πάντως, δεν φαίνεται να έχει ενσωματώσει πλήρως στις τιμές το χειρότερο δυνατό σενάριο, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω μεταβλητότητα.