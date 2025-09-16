JP Morgan, Morgan Stanley

H ευρέως αναμενόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed αυτή την εβδομάδα αυξάνει το ρίσκο για τα ομόλογα, τις μετοχές και το δολάριο αν εκληφθεί σαν αποτέλεσμα πολιτικής πίεσης και δεν συνάδει με τις προβλέψεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας για την οικονομία, προειδοποιεί η JPMorgan Asset Management.

Η αναμενόμενη επανεκκίνηση των επιτοκιακών μειώσεων έπειτα από μια παύση εννέα μηνών από τη Fed έχει κάνει τις αγορές ομολόγων και μετοχών να πανηγυρίζουν αλλά οι επενδυτές πρέπει να είναι επιφυλακτικοί μετά το πρόσφατο ράλι, σύμφωνα με τον strategist της επενδυτικής τράπεζας.

Η απόδοση στα 10ετη κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ έχει πέσει κοντά στο 4% ενώ τον Μάιο προσέγγιζε το 5%. Το ράλι των μετοχών στη Wall Street έχει οδηγήσει τους δείκτες αναφοράς σε νέες ιστορικές κορυφές. Ο S&P500 έχει ανακάμψει 32% από τη βουτιά του Απριλίου.

Στον βαθμό που η απόφαση της Fed εκληφθεί ως υποχώρηση στις πολιτικές πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, θα προστεθεί ένα νέο στρώμα ρίσκου στις αγορές των ΗΠΑ και στο δολάριο.

Ο strategist David Kelly της JPMorgan δεν είναι ο μόνος που βλέπει ότι η κούρσα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί να φρενάρει με το που η Fed αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Οι strategists της Morgan Stanley και της Oppenheimer προειδοποιούν επίσης ότι η bullish διάθεση της αγοράς μπορεί να αντικατασταθεί από μια πιο επιφυλακτική στάση αν οι επενδυτές εστιάσουν στο ενδεχόμενο οικονομικής επιβράδυνσης.

Στις επικαιροποιημένες προβολές που θα δώσει η Fed στη δημοσιότητα την Τετάρτη, το πιθανότερο είναι να υπάρξει μια μικρή υποβάθμιση του ρυθμού ανάπτυξης και της αγοράς εργασίας με την εκτίμηση για τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%.

Μπορεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 ο πληθωρισμός να είναι 1,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον στόχο της Fed και με ανοδική τάση και η ανεργία μόλις 0,3 ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της. Τίθεται το ερώτημα τότε «γιατί θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια η Fed», σημειώνει σε έκθεση ο strategist της JPMorgan.

Σύμφωνα με τον strategist Μike Wilson της Morgan Stanley, το ρίσκο βραχυπρόθεσμα επικεντρώνεται στην ένταση ανάμεσα στα στοιχεία από την αγορά εργασίας που έρχονται με καθυστέρηση και στην αντίδραση της Fed που μπορεί να μην ικανοποιεί την «ανάγκη για ταχύτητα» που βλέπει η αγορά.

Πάντως, συστήνει αγορές στις διορθώσεις και τακτική «buy the dip». To αισιόδοξο σενάριο του βλέπει τον δείκτη S&P500 να σκαρφαλώνει 9% στις 7.200 μονάδες στα μέσα του 2026.

Ο S&P500 καταγράφει άνοδο 12% φέτος με οδηγό τα κέρδη των μετοχών του λεγόμενου Big Tech. Άλλοι επενδυτικοί οίκοι όπως η Barclays και η Deutsche Bank πρόσφατα αύξησαν τους στόχους τους για τον S&P500. H Deutsche Bank στις 7.000 μονάδες.

Στον οίκο Οppenheimer o strategist John Stotzfus εκτιμά ότι η διόρθωση μετά την μείωση της Fed θα είναι πιθανότατα περιορισμένη σε σκέλος και διάρκεια εφόσον τα θεμελιώδη συνεχίσουν να δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική.

Αν η Fed αποφασίσει μείωση 25 μονάδων βάσης όπως ευρέως αναμένεται, μπορεί να υπάρξει αντίδραση ᾽sell the news’ στη χρηματιστηριακή αγορά μετά την άνοδο της σε νέα υψηλά.