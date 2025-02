Γιατί το ολλανδικό fund ABP πουλάει μετοχές των Tesla, Meta και Google

Το ABP δεν είναι ο οποιοσδήποτε επενδυτής ή το οποιοδήποτε fund. Το Stichting Pensioenfonds ABP με έδρα το Χεέρλεν είναι το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Ολλανδίας και της Ευρωζώνης, με 3 εκατομμύρια μεριδιούχους, εργαζόμενους στο χώρο των εκπαιδευτικών και των δημοσίων υπαλλήλων. Το συνολικό ενεργητικό του fund ανέρχεται στα €555 δισ.

Από την αρχή του έτους το ΑΒΡ έχει προχωρήσει σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών της Tesla, της Meta/Facebook και της Alphabet/Google. To ABP είναι το τέταρτο στη σειρά ολλανδικό fund που προβαίνει σε πωλήσεις μετοχών της Tesla. Είχαν προηγηθεί το Ahold Delhaize Fund, το συνταξιοδοτικό ταμείο των ιατρών Huisartsen και το BpFBouw Fund των απασχολούμενων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η επενδυτική επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του ΑΒΡ, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τη συγκεκριμένη επιλογή της. Ο ίδιος ο Ίλον Μασκ σε ανάρτηση του στο Χ, ανέφερε ότι το ΑΒΡ θα εμφανίσει τεράστια διαφυγόντα κέρδη. Αρκετοί χρηματιστηριακοί αναλυτές κατηγορούν το ΑΒΡ για τις πωλήσεις μετοχών της Tesla. Αφού όπως υποστηρίζουν βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η συμμετοχή του Μασκ στο ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βοηθά τη μετοχή να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Το ΑΒΡ ανταπαντά ότι την απόφαση για την πώληση των μετοχών της Tesla την είχε λάβει εδώ και καιρό. Και συγκεκριμένα από τη στιγμή που ο Ίλον Μασκ είχε λάβει το bonus των $50 δισ. Ένα γεγονός που δεν συνάδει με τις αρχές της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Άλλωστε, σύμφωνα με σχετικό άρθρο στην καθημερινή οικονομική εφημερίδα Het Financieele Dagblad, η διοίκηση του fund υπεραμύνθηκε των αποφάσεων της επενδυτικής επιτροπής του ΑΒΡ, υποστηρίζοντας ότι αυτές έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και δεν πρέπει να κρίνονται σε κοντινό χρονικό ορίζοντα.

Στη γενική συνέλευση των μετόχων της Tesla τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια της οποίας είχε εγκριθεί το bonus του Μασκ, το ΑΒΡ μαζί με άλλα τρία ολλανδικά funds το PME, το PFZW και το PMT, είχαν καταψηφίσει την πρόταση. Παρ’ όλα αυτά μόνο το ΑΒΡ, ρευστοποίησε τις θέσεις του.

Το πρόβλημα της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης, προτάσσει το ΑΒΡ και στις πωλήσεις των μετοχών της Meta και της Alphabet. Εστιάζοντας την προσοχή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις ίσες ευκαιρίες, στην επιχειρηματική ηθική, στις περιβαλλοντικές πολιτικές και στις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων. Πολιτικές προς τις οποίες και οι δύο εταιρείες, γυρνούν την πλάτη.

H διοίκηση του fund διέψευσε πάντως τις φήμες ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν κάτω από τη σκιά της υποστήριξης των Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Σαούνταρ Πισάι προς τον Ίλον Μασκ.

Το Stichting Pensioenfonds ABP κινείται κόντρα στο κλίμα. Σε ένα επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο οι επενδυτές -ιδιώτες και θεσμικοί- έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, της κοινωνικής ευθύνης και των περιβαλλοντικών πολιτικών στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θεωρώντας ότι αυξάνουν τα κόστη και μειώνουν τα κέρδη. Σε ένα επενδυτικό περιβάλλον που έχει αρχίσει ήδη να απομακρύνεται από τις αρχές του ESG και DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη).

To motto του ΑΒΡ είναι το χτίσιμο των συντάξεων μέσα σε έναν ανεκτικό και φιλικό κόσμο. Η αυστηρή πολιτική που έχει υιοθετήσει από τον Μάρτιο του 2024 το ABP, στοχεύει σε επενδύσεις με βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο χαρακτήρα.

To ABP μέσω της «Sustainable and Responsible Investment Policy» στοχεύει στη δημιουργία πλούτου προς όλους τους εμπλεκόμενους στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Δηλαδή τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, καθώς και την τοπική κοινότητα. Αυτούς που οι αγγλοσάξονες χαρακτηρίζουν ως «stakeholders». Σε αντίθεση με την επικρατούσα επιχειρηματική κουλτούρα κυρίως στις ΗΠΑ, η οποία είχε υιοθετηθεί ήδη από τη δεκαετία του ’90 που αφορά στη δημιουργία πλούτου με κάθε τρόπο (at any cost), για τους μετόχους και μόνο, δηλαδή τους «shareholders».