Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα σημαντικό παγκόσμιο κόμβο για τον ανεφοδιασμό πλοίων, μετά από επίθεση με drone που σημειώθηκε το Σάββατο.

Γιατί η Φουτζάιρα έχει παγκόσμια σημασία;

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, η Φουτζάιρα εξήγαγε κατά μέσο όρο πάνω από 1,7 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων την ημέρα πέρυσι, όγκος που αντιστοιχεί σε περίπου 1,7% της ημερήσιας παγκόσμιας ζήτησης.

Το λιμάνι βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, περίπου 70 ναυτικά μίλια από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι ουσιαστικά κλειστό λόγω του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που αυξάνει τη σημασία των ροών της Φουτζάιρα προς την παγκόσμια αγορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

Πούλησε 7,4 εκατ. κυβικά μέτρα (περίπου 7,33 εκατ. μετρικούς τόνους) ναυτιλιακών καυσίμων το 2025, καθιστώντας το το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τη Σιγκαπούρη, το Ρότερνταμ και το Ζουσάν της Κίνας.

Γιατί ειναι σημαντικό για τα ΗΑΕ;

Τα ΗΑΕ, τα οποία πριν από την έναρξη του πολέμου παρήγαγαν περισσότερα από 3,4 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, λειτουργούν έναν αγωγό 1,5 εκατ. βαρελιών την ημέρα που μπορεί να μεταφέρει μέρος του αργού πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αγωγός αργού πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADCOP), γνωστός και ως αγωγός Χαμπσάν-Φουτζάιρα, μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα του Αμπού Ντάμπι στη Φουτζάιρα. Το λιμάνι φορτώνει το αργό πετρέλαιο Murban των ΗΑΕ, το οποίο πωλείται κυρίως σε αγοραστές στην Ασία.

Με το Ορμούζ να είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστό για εξαγωγές, σημαντικές διαταραχές στη Φουτζάιρα θα ανάγκαζαν τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου του ΟΠΕΚ να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή του.

Γιατί είναι σημαντικό για τις αγορές πρωοτγενούς πετρελαίου και καυσίμων;

Το λιμάνι διαθέτει αποθηκευτική χωρητικότητα 18 εκατ. κυβικών μέτρων, γεγονός που το καθιστά έναν από τους κορυφαίους κόμβους παγκοσμίως για την αποθήκευση πρώτου πετρελαίου και καυσίμων, καθώς και για εργασίες ανάμειξης.

Στη βιομηχανία πετρελαίου, η ανάμειξη είναι η διαδικασία ανάμειξης διαφορετικών συστατικών πετρελαίου για τη δημιουργία τελικών προϊόντων, όπως βενζίνη και καύσιμα πλοίων, που πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα.

Στο λιμάνι δραστηριοποιούνται μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες αποθήκευσης, όπως οι VTTI, Vitol, ADNOC, Vopak και άλλες.

Η Ζώνη Βιομηχανίας Πετρελαίου της Φουτζάιρα διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπορική χωρητικότητα αποθήκευσης διυλισμένων προϊόντων στη Μέση Ανατολή.