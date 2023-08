Γιατί η Moody’s αξιολογεί αρνητικά τις τράπεζες στις ΗΠΑ

Η Moody’s σήκωσε τα όπλα της και άρχισε να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών. Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη σε μια έκρηξη πρωτοφανούς λαϊκισμού η Ιταλική κυβέρνηση αποφασίζει την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, η Moody’s αναδεικνύει τους τραπεζικούς κινδύνους από την αύξηση των επιτοκίων από την πλευρά της Fed.

Η Moody’s ήδη από τον Μάρτιο έχει χαρακτηρίσει σαν αρνητική, την εικόνα του Αμερικανικού τραπεζικού συστήματος (Negative Outlook) και έχει μειώσει από τον Απρίλιο, τη βαθμολογία του Macro Profile του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ σε «Strong +» από «Very Strong –». Και ταυτόχρονα έχει θέσει στο τραπέζι το θέμα του χαλαρού ρυθμιστικού, κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου των περιφερειακών τραπεζών με ενεργητικό μικρότερο των $100 δισ.

Έτσι στην προχθεσινή αξιολόγηση 27 Αμερικανικών τραπεζών, η Moody’s ανέφερε πως η αύξηση των επιτοκίων από την πλευρά της Fed, μειώνει την αξία των Αμερικανικών τραπεζών, καθώς μειώνει την αποτίμηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους, αυξάνει τον κίνδυνο της μη εξυπηρέτησης δανείων που έχουν δοθεί, μειώνει τη διάθεση για νέο δανεισμό και ενέχει κινδύνους ρευστότητας. Και οι κίνδυνοι ρευστότητας μας παραπέμπουν αυτομάτως στην προ μηνών κατάρρευση της Silicon Valley Bank, της Signature Bank και της First Republic Bank.

Αυτά λοιπόν τα τέσσερα σημεία στα οποία εστιάζει την προσοχή της η Moody’s και τα οποία διαφεύγουν της προσοχής των λαϊκιστών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησαν τον οίκο αξιολόγησης στην υποβάθμιση 10 τραπεζών στις ΗΠΑ, της M&T Bank, της Commerce Bancshares, της BOK Financial Corporation, της Old National Bancorp, της Prosperity Bancshares, της Amarillo National Bancorp, της Webster Financial Corporation, της Fulton Financial Corporation, της Pinnacle Financial Partners και της Associated Banc-Corp.

Οδήγησαν στην εκτίμηση περί «αρνητικής προοπτικής» άλλες 11 τράπεζες, την PNC Financial Services Group, την Capital One Financial Corporation, την Citizens Financial Group, την Fifth Third Bancorp, την Huntington Bancshares, την Regions Financial Corporation, την Cadence Bank, την F.N.B. Corporation, την Simmons First National Corporation, την Ally Financial και την Bank OZK.

Ταυτόχρονα, η Moody’s προβαίνει αυτές τις ημέρες στην εκ νέου αξιολόγηση της Bank of New York Mellon Corporation, της Northern Trust Corporation, της State Street Corporation, της Cullen/Frost Bankers, της Truist Financial Corporation και της U.S. Bancorp, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν πως η έκθεση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση τους.

Το μήνυμα της Moody’s προς τους επενδυτές της Wall Street είναι πως το ρίσκο του ενεργητικού των τραπεζών είναι αυξημένο, σε ένα περιβάλλον με υψηλά επιτόκια, με το ενδεχόμενο ύφεσης να τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2024 και με αδύναμο κρίκο τις τιμές των εμπορικών ακινήτων. Αντιθέτως, ο λαϊκισμός στην Ευρώπη αντί να βλέπει ρίσκα, βλέπει υπερκέρδη και υπερφορολογήσεις.