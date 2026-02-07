Η πρόσφατη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ινδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση περιγράφεται από τους οικονομολόγους ως σημείο καμπής στην εμπορική στρατηγική της χώρας, προσφέροντας σχεδόν καθολική πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, σε μια εποχή που οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αναδιαμορφώνονται.

Η συμφωνία παρέχει στην Ινδία προτιμησιακή πρόσβαση στο 97% των δασμολογικών κλάσεων της ΕΕ, καλύπτοντας το 99,5% της αξίας του εμπορίου, με σημαντικό μερίδιο να είναι επιλέξιμο για άμεση κατάργηση δασμών, σύμφωνα με την ING Economics.

Η συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή που οι ασιατικές οικονομίες εντείνουν τις προσπάθειές τους να διαφοροποιήσουν τις εξαγωγές τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια μετατόπιση που συνέβαλε στη στήριξη της περιφερειακής αύξησης των εξαγωγών πέρυσι, σύμφωνα με την ING.

Η συμφωνία Ινδίας-ΕΕ ενισχύει αυτή την τάση, υπογραμμίζοντας παράλληλα αυτό που η σημείωση περιγράφει ως «υπομονετική, ρεαλιστική προσέγγιση» της ΕΕ για την ικανοποίηση των ευαισθησιών της Ινδίας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά.

Η ΕΕ αντιπροσωπεύει ήδη περίπου το 17% των εξαγωγών της Ινδίας, αμέσως μετά τις ΗΠΑ με 21%. Το μερίδιο της ΕΕ έχει αυξηθεί κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες από την πανδημία, και το μείγμα εξαγωγών της Ινδίας και στις δύο αγορές είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιο, με τα πετρελαϊκά προϊόντα να έχουν μεγαλύτερο βάρος στις αποστολές προς την Ευρώπη.

Η ING δήλωσε ότι, εάν οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ στα ινδικά προϊόντα παραμείνουν, η συμφωνία επιτρέπει στην Ινδία να στραφεί προς την ΕΕ «χωρίς να αναθεωρήσει το μείγμα των εξαγωγών της».

Πάνω από το 60% των εξαγωγών εμπορευμάτων της Ινδίας προς την ΕΕ προέρχεται από μια χούφτα κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών προϊόντων, των φαρμακευτικών προϊόντων, των ηλεκτρονικών και των ορυκτών, καθώς και των εξαρτημάτων αυτοκινήτων και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Η κατάργηση των δασμών σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τους τομείς έντασης εργασίας, όπως τα θαλάσσια προϊόντα, το δέρμα και τα υποδήματα, τα ενδύματα, τα χειροτεχνήματα, τα πολύτιμα πετράδια και τα κοσμήματα, τα πλαστικά και τα παιχνίδια.

Αυτές οι βιομηχανίες, οι οποίες σύμφωνα με την ING αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 2% του ΑΕΠ της Ινδίας σε εξαγωγές, ήταν από τις πιο επηρεασμένες από τα εμπορικά εμπόδια των ΗΠΑ.

«Αυτοί οι τομείς είναι ιδιαίτερα έντασης εργασίας και χαμηλής προστιθέμενης αξίας, ακριβώς εκεί όπου η Ινδία ανταγωνίζεται άμεσα την Κίνα, το Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ», αναφέρει η σημείωση, προσθέτοντας ότι η μείωση των εμποδίων της ΕΕ θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ινδίας που δημιουργούν απασχόληση.

Η συμφωνία διατηρεί επίσης όρια σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς. Η Ινδία έχει προστατεύσει τη γεωργία και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ έχει συμφωνήσει σε μειώσεις δασμών σε τομείς όπως τα τρόφιμα, τα ποτά και τα αυτοκίνητα, μια ισορροπία που, σύμφωνα με την ING, επιτρέπει την επέκταση της αγοράς «χωρίς να θίγονται τα εγχώρια συμφέροντα».

Πέρα από το εμπόριο, η συμφωνία θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές ροές. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 15% των άμεσων ξένων επενδύσεων της Ινδίας, με επικεφαλής τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων της ΕΕ έχει ιστορικά κατευθυνθεί σε υπηρεσίες όπως η πληροφορική και το λογισμικό, η ING δήλωσε ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη δυναμική των άμεσων ξένων επενδύσεων σε τομείς της μεταποίησης, όπως τα αυτοκίνητα, τα χημικά και οι κατασκευές, σε μια εποχή που οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ινδία έχουν μειωθεί.

Οι υπηρεσίες είναι επίσης ένας κεντρικός πυλώνας. Η Ινδία εξάγει ήδη υπηρεσίες αξίας περίπου 1% του ΑΕΠ στην ΕΕ και έχει πλεόνασμα περίπου 0,2% του ΑΕΠ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αυτό που η ING ονόμασε «ευρύτερες και βαθύτερες» δεσμεύσεις σε 144 υποτομείς υπηρεσιών, που καλύπτουν την πληροφορική, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα πιο προβλέψιμο περιβάλλον για τους Ινδούς παρόχους.

«Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο τόσο για τις φιλοδοξίες της Ινδίας όσον αφορά τη διαφοροποίηση του εμπορίου όσο και για το εξελισσόμενο τοπίο των εξαγωγών της Ασίας», αναφέρεται - μεταξύ άλλων - στο σχετικό σημείωμα της ING.