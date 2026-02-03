Για πρώτη φορά στα χρονικά η κεφαλαιοποίηση της Walmart ξεπέρασε το ένα τρισ. δολάρια

Η κεφαλαιοποίηση της Walmart ξεπέρασε την Τρίτη για πρώτη φορά στα χρονικά την αξία του 1 τρισ. δολαρίων.

Η μετοχή της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής στις ΗΠΑ μετά από τις 17:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) ανέβαινε κοντά στο 1,7%, με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα επίπεδα του 1 τρισ. δολαρίων και να μπαίνει στο «κλειστό κλαμπ» των εισηγμένων που έχουν ξεπεράσει κάποια στιγμή το εν λόγω επίπεδο, μαζί με τις Nvidia, Apple, Microsft, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla και Berkshire Hathaway.

Όπως μετέδωσε η Wall Street Journal, το «χαρτί» της Walmart έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο τους τελευταίους μήνες, εν μέρει λόγω του ενθουσιασμού της Wall Street για την ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και των επενδύσεών της στην αυτοματοποίηση και την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, που τη βοηθούν να γίνει πιο αποτελεσματική.

Οι πωλήσεις έχουν επίσης αυξηθεί ραγδαία, καθώς όλο και περισσότεροι αγοραστές την προτιμούν για τις χαμηλές τιμές, τη γρήγορη παράδοση και την ευρεία επιλογή προϊόντων.