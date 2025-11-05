Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Καλύτερες προσδοκίες, παρά τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το κλίμα στον γερμανικό αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα παρουσίασε σημαντική βελτίωση τον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι παραμένει αρνητικό, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ifo που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για τον κλάδο, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης chips, υψηλών δασμών και ανταγωνισμού από την Κίνα, ανέβηκε κατά 8,4 μονάδες φτάνοντας τις -12,9 μονάδες.

Η αναλυτής του Ifo, Ανίτα Βόλφλ, δήλωσε:

«Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι ιδιαίτερα θετικές. Παρά το γεγονός ότι παραμένουν αρνητικές, είναι υψηλότερες από ό,τι ήταν τα τελευταία δύο χρόνια».



Ο δείκτης που μετρά τις προσδοκίες του κλάδου εκτινάχθηκε κατά 18,2 μονάδες στις -3,9 μονάδες τον Οκτώβριο, με τις εταιρείες να επικαλούνται ισχυρή αύξηση της ζήτησης και υψηλή πληρότητα παραγωγικών δυνατοτήτων.

Οι προσδοκίες για τις εξαγωγές επίσης ανέβηκαν στις 18,0 μονάδες, υπερβαίνοντας ελαφρώς το επίπεδο του προηγούμενου μήνα (16,7 μονάδες).

Ο κλάδος έχει δεχτεί πλήγμα από την έλλειψη chips, μετά την κατάσχεση της Nexperia, της κινεζικών συμφερόντων αλλά ολλανδικής εταιρείας παραγωγής βασικών chips για αυτοκίνητα, από την ολλανδική κυβέρνηση στα τέλη Σεπτεμβρίου.