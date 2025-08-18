Γερμανία σε ΗΠΑ για τους δασμούς: Χρειάζονται γραπτές διαβεβαιώσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία

Η Γερμανία δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τηρήσουν τους συμφωνηθέντες χαμηλότερους δασμούς για τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, προτού μπορέσει να οριστικοποιηθεί γραπτώς μια ευρύτερη συμφωνία για το εμπόριο.

«Ειδικότερα, οι δασμοί για τα αυτοκίνητα πρέπει να μειωθούν γρήγορα, όπως έχει συμφωνηθεί. Είμαστε επίσης ενήμεροι για το σημαντικό βάρος που επιβαρύνει την εξαγωγική οικονομία. ... Ο ρόλος μας εδώ είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε μια συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο στα τέλη Ιουλίου, με πολλά βασικά στοιχεία να παραμένουν ακόμη να διευκρινιστούν.