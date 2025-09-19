Γερμανία: Πτώση μεγαλύτερη του αναμενόμενου στις τιμές παραγωγού τον Αύγουστο

Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση από την αναμενόμενη τον Αύγουστο, μειούμενες κατά 2,2% σε ετήσια βάση, όπως ανέφερε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικής την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Investing, η μείωση αυτή ήταν πιο απότομη από την πτώση 1,7% που προέβλεπαν οι αναλυτές σε πρόσφατη δημοσκόπηση.

Τα στοιχεία παρέχουν εικόνα για τις πιέσεις κόστους στη βιομηχανία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, καθώς ξεκινά η φθινοπωρινή περίοδος.

Υπενθυμίζεται ότι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς παραδέχθηκε την Πέμπτη ότι η Γερμανία ζει πέρα από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η χώρα κινδυνεύει με οικονομική καταστροφή χωρίς τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Η δήλωση του καγκελάριου έχει προκαλέσει σάλο, καθώς υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει το κόστος του συνταξιοδοτικού της συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευτεί στο 31% του ΑΕΠ – από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Ο Μερτς προειδοποίησε για έναν «βαθύ ριζικό μετασχηματισμό» και την ανάγκη «οδυνηρών» μέτρων λιτότητας για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν κάποιο μέλλον.

Ο οικονομικός σύμβουλος Μάρσελ Φράτσερ, που είναι επίσης επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το ετήσιο κόστος των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συντάξεις, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία.

Τα σχόλια του Φράτσερ έρχονται σε συνέχεια της έκθεσης του υπουργείου Οικονομικών, που ανέφερε ότι το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί «σοβαρή» απειλή για την οικονομία, προβλέποντας ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, θα υπάρχει ένας συνταξιούχος για κάθε δύο εργαζόμενους. Οι δηλώσεις έρχονται σε μια στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία.