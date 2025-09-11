Γερμανία: Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ξεπέρασαν τις 12.000 για το πρώτο μισό του 2025

Ο αριθμός των επιχειρηματικών πτωχεύσεων στη Γερμανία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασε τις 12.000, οδεύοντας προς υψηλό άνω των 10 χρόνων για το σύνολο του τρέχοντος έτους, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στις προσπάθειές της να αναζωογονήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη από τη στατιστική υπηρεσία, υπήρξαν ν συνολικά 12.009 περιπτώσεις αφερεγγυότητας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Η κρίση συνεχίζεται και μας κοστίζει καθημερινά θέσεις εργασίας, δημιουργία αξίας και επιχειρηματικό δυναμικό», δήλωσε ο Βόλκερ Τράιερ, επικεφαλής αναλυτής του Γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (DIHK), προσθέτοντας ότι μετά από δύο χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης, η ρευστότητα πολλών εταιρειών ήταν περιορισμένη.

Σύμφωνα με το Reuters, το DIHK αναμένει περισσότερες από 22.000 εταιρικές πτωχεύσεις φέτος, από 21.812 πέρυσι, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο από το 2015.

Ο όγκος των απαιτήσεων των πιστωτών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εκτιμάται σε περίπου 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ, από 32,4 δισεκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αυτή η μείωση των απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εταιρικών πτωχεύσεων, οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότερες οικονομικά σημαντικές εταιρείες υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.

Μια σειρά από αδύναμα στοιχεία το καλοκαίρι παρουσίασε μια πιο ρεαλιστική εικόνα της προόδου της κυβέρνησης όσον αφορά τον στόχο της για την αναζωογόνηση της οικονομίας.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας συρρικνώθηκε το δεύτερο τρίμηνο, μειώνοντας περαιτέρω τις προσδοκίες για μια βιώσιμη ανάκαμψη, ενώ οι εξαγωγείς αντιμετωπίζουν πλέον τον αντίκτυπο των νέων δασμών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι πτωχεύσεις τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 11,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις είναι προκαταρκτικά, καθώς πολλές διαδικασίες ξεκινούν τρεις μήνες πριν καταχωρηθούν. Οι αιτήσεις περιλαμβάνονται στις στατιστικές μόνο μετά την πρώτη απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.

Οι πρώιμοι δείκτες, που προηγούνται των διαδικασιών αφερεγγυότητας κατά δύο έως τρεις μήνες, δείχνουν μια μικρή αύξηση των περιπτώσεων αφερεγγυότητας τον Σεπτέμβριο και αυξημένα επίπεδα τον Οκτώβριο.