FT: Η Κίνα θα ανοίξει ξανά την αγορά ομολόγων σε ρωσικές εταιρείες ενέργειας

Η Κίνα προχωρά σε επαναφορά των συναλλαγών στην εγχώρια αγορά ομολόγων με κορυφαίες ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί στενότερους οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς με τη Μόσχα. Την πληροφορία μετέδωσαν οι Financial Times, επικαλούμενες δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κορυφαίες κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ενημέρωσαν στελέχη της ρωσικής ενεργειακής αγοράς, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Αυγούστου στην Γκουανγκτζόου, ότι θα στηρίξουν σχέδια για την έκδοση «ομολόγων panda» σε γουάν.

Εφόσον το σχέδιο υλοποιηθεί, θα είναι η πρώτη φορά που ρωσική εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια από την ηπειρωτική Κίνα μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, καθώς και η πρώτη πώληση ρωσικού χρέους στην κινεζική αγορά από το 2017, όταν η εταιρεία αλουμινίου Rusal εξέδωσε ομόλογα panda ύψους 1,5 δισ. γουάν (210 εκατ. δολάρια).

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο απογοητευμένη από τη Ρωσία. Ο Σι καλωσόρισε τον Πούτιν αποκαλώντας τον «παλιό φίλο» και τόνισε ότι οι σχέσεις Κίνας–Ρωσίας «αντέχουν στη δοκιμασία των μεταβαλλόμενων διεθνών συνθηκών».

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Πούτιν εξασφάλισε μια σημαντική συμφωνία φυσικού αερίου, που προβλέπει τη σύνδεση της Gazprom με την Κίνα μέσω του αγωγού Power of Siberia 2.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντώνται σήμερα Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με Ευρωπαίους ομολόγους τους, προκειμένου να συζητήσουν την επιβολή δευτερευουσών κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες γίνονται μετά τον βομβαρδισμό την Κυριακή του κυβερνητικού συγκροτήματος στο Κίεβο.