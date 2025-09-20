Πριν από τρία χρόνια, ο Σαμ Άλτμαν άναψε το φυτίλι για την πιο εκρηκτική ανοδική πορεία στην ιστορία των tech starups με την κυκλοφορία του ChatGPT.

Μαζί με την ταχεία άνοδο της OpenAI σε μια αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων, άλλα εξέχοντα ονόματα όπως η SpaceX, η Anthropic και η Anduril έχουν δει αστρονομικές αυξήσεις τελευταία.

Συνολικά, επτά από τις ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας με την υψηλότερη αξία αξίζουν τώρα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στα χαρτιά, σχεδόν διπλασιάζοντας τις αξίες τους τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την Forge Global, η οποία παρέχει μια αγορά για ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι εκτιμήσεις των αξιών της Forge βασίζονται στην εμπορική δραστηριότητα καθώς και στους γύρους χρηματοδότησης αλλά και στις υποβολές προσφορών.

Αυτός ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Την Παρασκευή, το CNBC ανέφερε ότι η xAI του Ίλον Μασκ συγκεντρώνει 10 δισ. δολάρια με αποτίμηση 200 δισ. δολαρίων, λίγους μήνες μετά την επίτευξη αποτίμησης 150 δισ.δολαρίων.

Όπως και στις δημόσιες αγορές, όπου η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αυξήσει δραματικά τα χρηματιστηριακά κεφάλαια των Nvidia, Broadcom Oracle και άλλων, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι επίσης ο κυρίαρχος παράγοντας για τις αποτιμήσεις των ιδιωτικών αγορών.

Η OpenAI οδηγεί την κούρσα (η Forge την αποτιμά στα 324 δισ. δολάρια), ακολουθούμενη από την τετραετή Anthropic στα 178 δισ. δολάρια, με την xAI στα 90 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Forge.

Η Databricks, η οποία είναι επίσης μία από τις επτά κορυφαίες εταιρείες της Forge, αποτιμάται στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω των μεγάλων επενδύσεων της startup ανάλυσης δεδομένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι άλλες εταιρείες είναι η SpaceX του Musk, η εταιρεία fintech Stripe και η εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Anduril, οι οποίες αποτιμώνται από την Forge στα 456 δισ. δολάρια, 92 δισ.δολάρια και 53 δισ. δολάρια, αντίστοιχα.