Fed: Ακόμα και την Τετάρτη η μήνυση της Κουκ κατά του Τραμπ, στο «φόντο» της απόλυσης
AP Photo/Mark Schiefelbein
AP Photo/Mark Schiefelbein

27/08/2025 • 14:32
27/08/2025 • 14:32
Ακόμα και εντός της Τετάρτης μπορεί να κατατεθεί η δικαστική αγωγή της κυβερνήτη της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίζα Κουκ, εις βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το CNBC.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ υποστήριξε σε επιστολή του τη Δευτέρα πως έχει «επαρκή λόγο» για να απολύσει την Κουκ καθώς η ίδια δηλώσει ξεχωριστά ακίνητα στο Μίσιγκαν και τη Γεωργία ως κύριες κατοικίες σε αιτήσεις υποθηκών πριν ενταχθεί στην ομοσπονδιακή τράπεζα το 2022.

Ο δικηγόρος της Κουκ δήλωσε ότι θα καταθέσει αγωγή για να εμποδίσει τον Τραμπ να την απολύσει.

Σημειώνεται πως η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αγορές, προκαλώντας νευρικότητα για την αυτονομία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο και ανησυχίες για τις πολιτικές επιρροές στο έργο της Fed.

