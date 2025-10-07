Ευρωπαίος Επίτροπος: Η ΕΕ προτείνει δασμό 50% εκτός ποσόστωσης για τον εισαγόμενο χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επιβολή δασμού 50% στις εισαγωγές χάλυβα που υπερβαίνουν τις καθορισμένες ποσοστώσεις, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Επίτροπος της ΕΕ Στεφάν Σεζουρνέ.

«Αυτή είναι η νέα ρήτρα διασφάλισης για τον χάλυβα. Αυτή είναι η επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης», ανέφερε ο Σεζουρνέ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

