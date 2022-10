Eurostat: Στο 12,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Στο 12,1% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 9,9% ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 10,9%.

