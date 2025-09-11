Επιτόκια: Νέα ρεκόρ στη Wall περιμένοντας τη Fed - Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Με τα νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού και την αγορά εργασίας να είναι θετικά η αγορά περιμένει τις επόμενες κινήσεις της Fed, η οποία μετά από καιρό αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

Η τεράστια καθοδική αναθεώρηση των θέσεων εργασίας θεωρείται «αρνητικό ρεκόρ» εποχών, που αν «κολλήσουμε» και τα στοιχεία του καλοκαιριού θα δούμε ότι η αμερικάνικη οικονομία βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Υψηλή ανεργία και υψηλός πληθωρισμός εν μέσω γεωπολιτικών προβλημάτων και δασμών! Σίγουρα θα μου πείτε πριν το 2008 δεν θα είχε μείνει τίποτε όρθιο! Με τα σημερινά δεδομένα όχι μόνο μένει όρθιο αλλά ανεβαίνει ακόμα πιο υψηλά γιατί απλά δεν μπορεί να αφήσουν το σύστημα να καταρρεύσει. Εδώ που φθάσαμε πλέον η οικονομική επιστήμη σηκώνει τα χέρια και σκίζει τα πτυχία.

Η πλήρης αποσύνδεση των αγορών από την πραγματική οικονομία αποτελεί τον «νέο κανόνα» τα τελευταία χρόνια. Εκτός των περιπτώσεων «μαύρου κύκνου», όπως την περίοδο του COVID και του επόμενου με την «εμφάνιση των εξωγήινων»!. Όλα τα νέα, όλα τα γεγονότα που γνωρίζουμε λειτουργούν μόνο ως διατήρηση της ανοδικής τάσης, καθώς τα αρνητικά νέα βγάζουν πολύ short στις αγορές και στη συνέχεια τρέχουν να κλείσουν υψηλότερα τις θέσεις και να οδηγήσουν τους δείκτες σε ρεκόρ! Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την πιο επισφαλή ισορροπία στην οικονομική ιστορία. Μια εκτόξευση του πληθωρισμού, που θα μπορούσε να ανατρέψει την «ομαλή προσγείωση» σε συνδυασμό με την βαθιά αναθεώρηση της αγοράς εργασίας και να επαναφέρει το σενάριο της ύφεσης. (γράφημα του φόβου)

Συνεχίζουν τα αρνητικά νέα σε ημερήσια βάση, οι αγορές προεξοφλούν πάντα θετικές εξελίξεις

Αν ψάχνετε να βρείτε θετικά νέα στην καθημερινή ειδησεογραφία πέρα από τα κατευθυνόμενα δε θα βρείτε. Σήμερα είχαμε την αναθεώρηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Επίσης, την επίθεση του Ισραήλ στην καρδιά του Κατάρ. Τον πρόεδρο Τραμπ να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει εκτεταμένους νέους δασμούς σε Ινδία και Κίνα για να πιέσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία - αλλά μόνο αν το κάνουν και οι χώρες της ΕΕ.

Την επιχείρηση που διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες στην επίθεση που δέχθηκε η Πολωνία με drones από την Ρωσία και συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας από την Πολωνία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας. Αυτό σηματοδοτεί την πιο σοβαρή σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της στρατιωτικής συμμαχίας από την έναρξη του πλήρους πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καταδίκασαν αυτό που χαρακτήρισαν ως «δοκιμή» των αμυντικών συστημάτων της στρατιωτικής συμμαχίας από τη Μόσχα, μόλις δύο ημέρες πριν η Ρωσία και η σύμμαχός της Λευκορωσία ξεκινήσουν μεγάλης κλίμακας πολεμικές ασκήσεις στα ανατολικά σύνορα της συμμαχίας.

Η Πολωνία αντέδρασε στην εισβολή ξεκινώντας τη διαδικασία του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, η οποία ενεργοποιεί διαβουλεύσεις εντός της συμμαχίας όταν ένα μέλος αισθάνεται ότι η «εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά» του έχουν απειληθεί.

Ενώ και από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας είχαμε την κινέζικη BYD που προέβλεψε «λουτρό αίματος» στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την παρέμβαση του Πεκίνου για τις επιθετικές εκπτώσεις, προειδοποιώντας ότι περίπου 100 κατασκευαστές αυτοκινήτων χρειάζεται να «εκτοπιστούν» από την υπερ-ανταγωνιστική αγορά. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιθέσεων του προέδρου Σι Τζινπίνγκ έναντι στον ανελέητο «πόλεμο τιμών», που απορρέει από την υπερβολική παραγωγική ικανότητα.

Θα μου πείτε μα καλά γιατί υπερβολική παραγωγική ικανότητα, αφού υπάρχει χρήμα να αγοράσει όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλα τα νέα μοντέλα κινητών, όλα τα νέα προϊόντα των εταιρειών. Τι θα κάνουν αλήθεια οι άνεργοι Κινέζοι καταναλωτές για να τονώσουν την παγκόσμια οικονομία, που τους περιμένει ως σωτήρες της κατανάλωσης; Δεν βλέπω καλά την Ταϊβάν! Η παγκόσμια οικονομία ζει στα καλύτερα της! «Όλα είναι ζάχαρη»!

Δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω από νέα εξάλλου όλα είναι ανούσια μπροστά στην παγκόσμια τρέλα που κυριαρχεί στα «εικονικά πορτοφόλια» του πλανήτη μας. Ακόμη και το νέο του πληθωρισμού όσο χάλια κι αν βγει, στην πρώτη αντίδραση των αγορών θα υπάρξει χαρά γιατί ο Πάουελ θα μειώσει τα επιτόκια και θα πέσει στην μεγαλύτερη παγίδα που θα οδηγήσει στο επόμενο κραχ.

Λεπτές ισορροπίες για ολόκληρη την ανθρωπότητα που έμαθε λάθος τι είναι αυτό που έχει πραγματική αξία πέρα από τον χρυσό που μας έμεινε απομεινάρι ενός παλιού κανόνα. Αλήθεια γιατί ανεβαίνει ο χρυσός; Επειδή θα επαναφέρουν τον κανόνα του ξανά οι κεντρικές τράπεζες; Επειδή θα χρειάζεται ως προϊόν για να κατασκευάσουμε ένα εξελιγμένο προϊόν ΑΙ; Ή γιατί θα χρειαζόμαστε μια ουγιά για να αγοράσουμε ένα μπουκάλι νερό; Γιατί τα κρύπτο υπάρχουν ακόμα; Επειδή θα γίνουν τα επόμενα νομίσματα; Θα αγοράσετε σπίτι σήμερα εάν δώσετε 2 bitcoin στον πωλητή; Γιατί ανεβαίνουν οι αγορές; Επειδή προεξόφλησαν ότι όλα θα είναι» ζάχαρη» αύριο; Δώστε μόνοι σας τις απαντήσεις! Κάτι που έγινε μια φορά μπορεί να μην ξαναγίνει αλλά κάτι που έγινε δύο και τρεις φορές σίγουρα θα επαναληφθεί! Το ζήτημα είναι η κατεύθυνση!

